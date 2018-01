Educando con Valores

Cada inicio de año tenemos la gran oportunidad de materializar nuestros propósitos, cumplir nuestras metas y alcanzar nuestros sueños; sin duda, existen múltiples factores que influyen en nuestros logros, por lo que considero importante abordar las generalidades de un término que cobra relevancia en esta época: la credibilidad, que es, según especialistas, la cualidad de creíble (que puede o merece ser creído). El término procede del vocablo latino “credibilis”. La credibilidad, por tanto, hace referencia a la capacidad de ser creído (a). No está vinculado a la veracidad del mensaje, sino a los componentes objetivos y subjetivos que hacen que otras personas crean (o no) en dichos contenidos. Para tener credibilidad, la persona o la información deben generar confianza en las y los demás. Es fundamental recordar que la base de la credibilidad deberá ser siempre la honestidad, pues no importa lo mucho que alguien haya conseguido influenciar a su entorno: si se descubre que no ha sido honesto (a), su imagen y trabajo muy probablemente se desmoronará.

En algunas profesiones y oficios, la credibilidad es un valor imprescindible, por ejemplo, en la política y en el periodismo, las personas deben resultar creíbles, de lo contrario, sus trabajos pierden importancia. En el ámbito del periodismo, la credibilidad resulta ser una condición fundamental a observar, ya que sin la disposición de la misma será muy difícil que el público crea aquello que sostiene un (a) periodista sobre el cual permean sospechas acerca de su credibilidad. El otro contexto en el cual la credibilidad es esencial es en la política. Las y los ciudadanos se inclinan por elegir a aquellos (as) dirigentes políticos (as) que gozan de la valoración de creíbles y transparentes, y por supuesto serán sus acciones públicas y privadas las que determinarán estos aspectos: para determinar la credibilidad de un (a) político no tenemos más que revisar un poco su historia profesional y personal.

La credibilidad también ha sido definida como la cualidad que ostenta alguien o algo y que los vuelve creíbles y verdaderos; por tanto, por creíble se referirá a lo que puede ser tomado como verdadero y entonces merece ser creído. El conocimiento y la confianza son claves en la credibilidad: conocimiento que sobre algo o que alguien posee y la capacidad de ese hecho o individuo de despertar confianza en el (la) otro (a) para que éste (a) finalmente crea. Ahora bien, es verdad que la credibilidad no implicará por sí sola la veracidad del mensaje, pero ambas cuestiones tienen estrecha relación, ya que aquella persona que tiene una larga tradición diciendo la verdad y no engañando, por supuesto ganará en credibilidad; por el contrario, si una persona ha sido descubierta en reiteradas oportunidades mintiendo, falseando hechos, su credibilidad será prácticamente nula, y con cada mentira la irá afectando negativamente. Es importante citar que que la valoración que ostenta la credibilidad en nuestra sociedad es tan alta y positiva, que es muy común que cuando una persona dispone de una trayectoria en todo aspecto intachable, esa personalidad pública es buscada por diversas empresas para que se convierta en su imagen y venda sus productos; muchos (as) comunicadores (as) sociales con excelente credibilidad en sus vidas profesionales suelen protagonizar campañas publicitarias en las cuales venden productos o servicios, o abanderan causas diversas, pues tienen la capacidad no sólo de convocar, sino de convencer a las y los demás a través de un discurso sin fisuras, y una trayectoria carente de escándalos o polémicas, que constituyen factores claves en la credibilidad de una figura pública. Otro ejemplo contundente es un o una empresaria, ya que podría tener el mejor producto o servicio del mundo, pero si los clientes no pueden confiar en él o ella, no lo comprarán.

Algo muy importante, -de acuerdo a los y las expertas-, es que la credibilidad personal no se crea de la nada: se cultiva con el tiempo. Por lo anterior enunciaré algunos de los puntos que se requieren para que una persona trabaje día a día en lograr tener credibilidad: a) Admite tus tropiezos: si cometes un error, acéptalo, pues a pesar de que a nadie le gusta equivocarse, admitir tus tropiezos puede parecer humillante, pero en realidad ser franco aumentará la credibilidad, ya que cuando aceptas lo que hiciste mal, tomas un paso hacia la responsabilidad plena… y un enorme paso hacia tu propia credibilidad; b) Haz que tus redes sociales sean consistentes: la consistencia es un componente clave de la credibilidad, pues sin duda si cada uno de tus perfiles de redes sociales cuenta la misma historia, entonces denotarás consistencia; c) Ofrece cumplidos: los elogios falsos son una manera segura de verte artificial, sin embargo, ofrecer un cumplido sincero y genuino es completamente distinto, ya que cuando reconoces las fortalezas de alguien, esa persona desarrolla una actitud recíproca de respeto y aprecio; d) Pierde una negociación: ten en cuenta que, si ganas a como dé lugar, podrías perder credibilidad, pues si distorsionas los hechos, tuerces el brazo de tus oponentes, difamas a tu competencia o pierdes la calma, perderás algo mucho más importante, pero si pierdes una negociación estratégica para salvar tu credibilidad, podrías estar ganando en el largo plazo; e) No empieces una oración diciendo “para ser honesto (a)”: cuando alguien siente la necesidad de hacer valer su honestidad, reduce sutilmente su credibilidad, por tanto, evita esta trillada frase; f) Escucha a los (as) demás: cuanto más hables, mayor será tu posibilidad de romper tu credibilidad en pedazos, por ende, en vez de acaparar la conversación, trata de aprender a escuchar, lo que demostrará que estás dispuesto (a) a aprender y aceptar las opiniones de las y los demás; g) Vístete como un (a) profesional: nos guste o no, la apariencia personal tiene un enorme impacto en la credibilidad, por lo que para demostrar que eres alguien creíble, debes vestirte como tal, pues si te vistes de manera adecuada, muchas puertas se abrirán; h) Di “no sé” de vez en cuando: ningún ser humano es omnisciente, ya que por más inteligente que seas, no puedes saberlo todo, y en el transcurso de nuestra vida diaria, es posible que tengamos que admitir nuestra ignorancia sobre algún tema; i) Escribe, dialoga, aporta: tu credibilidad depende en gran parte de qué tanto aportas al mundo en general, pues es fundamental contribuir en nuestro entorno compartiendo conocimientos y experiencia; y, por último, j) Trabaja para lograr ganar uno o varios premios: pues es un reconocimiento importante a tu credibilidad, afirmado por un tercero, (ten en consideración que los premios con cierto renombre son buscados por quienes confían en sus capacidades y están dispuestos a aceptar un reconocimiento por su trabajo), lo que no debe convertirnos en personas arrogantes, sino en una persona que sabe en qué es buena.

Por último, debemos considerar en todo momento que la credibilidad puede y debe cultivarse día a día, pero también arruinarse de un segundo a otro, por lo que debemos tomar esta cualidad muy en serio y, con el tiempo, quienes nos rodean se percatarán de ello.

Les deseo una semana excelente y agradezco sus aportaciones y/u opiniones a través del correo alexaig1701@live.com.mx.