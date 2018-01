Reencuentro de los Guns N’ Roses, la 4a gira más lucrativa

El reencuentro de Guns N’ Roses luego de dos décadas se ha convertido en la cuarta gira más rentable de la historia, recaudando 475 millones de dólares, informó Billboard.

La revista de la industria de la música dijo que la banda estadunidense superó a la maratónica gira The Wall Live que el ex miembro de Pink Floyd Roger Waters realizó entre 2010 y 2013.

Los irlandeses de U2 tienen el récord con 784 millones de dólares obtenidos en la gira 360, entre 2009 y 2011.

En segundo y tercer lugar, con más de 500 millones de dólares cada uno, están los Rolling Stones, por conciertos de hace una década, y Coldplay, por una gira mundial completada en noviembre.

Guns N’ Roses, cuyo rock impetuoso tomó por asalto al mundo musical a fines de la década de 1980, había tenido notoriedad por sus fricciones internas, que llevaron a que el vocalista Axl Rose y el guitarrista Slash pusieran fin a su sociedad en 1993 después de un show en Buenos Aires.

Tras años de lucrativas ofertas, la pareja finalmente acordó reunirse para el festival Coachella 2016, en California.

El reencuentro se convirtió en una gira mundial llamada Not in this lifetime que se ha prolongado una y otra vez y de la que, de acuerdo con Billboard, han sido espectadores 4.3 millones de fanáticos. Una nueva etapa tendrá lugar en Europa este verano boreal.

No obstante, la gira no incluye a Izzy Stradlin, guitarrista y compositor clave de la banda, quien dijo que se negó porque creía que el dinero se dividiría injustamente entre los miembros

El grupo es conocido por éxitos como “Welcome to the jungle” y “Sweet ohild o’ mine”.