Indulto bajo sospecha

En Perú la compañía brasileña corruptora en más de diez países, Odebrecht, ha causado estragos políticos y legales con sus prácticas aplicadas en las altas esferas del gobierno andino de tal forma que los expresidentes Ollanta Humala y Alejandro Toledo, inculpados en los sobornos, uno está en prisión y el otro prófugo en el extranjero, amén de otros funcionarios de menor rango pero involucrados también.

El fuego corruptor le ha llegado a los aparejos al actual presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien, según investigaciones de las autoridades judiciales, se vio involucrado en una transacción con Odebrecht cuando era ministro de Energía y Minas y ahora se ha visto al filo de la destitución por el Congreso de su país, dominado por la corriente fujimorista.

Pedro Pablo Kuczynski compitió contra Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori presidente de Perú durante 10 años y resultó triunfante por un pequeño margen de diferencia; pero el partido de Keiko Fujimori ganó la mayoría en el Congreso, allá sí independiente de otros poderes.

Al darse a conocer el caso de corrupción en que supuestamente incurrió el presidente Pedro Pablo Kuczynski, el poder judicial turnó al Congreso el caso solicitando su destitución para ser juzgado y sentenciado, pero el grupo parlamentario fujimorista rechazó la destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski en el debate por vacancia presidencial y de esa manera es como ahora sigue en la presidencia.

Posterior a este trance vivido por el primer mandatario peruano, de manera curiosa y hasta sospechosa, éste anuncia el indulto humanitario del ex presidente Alberto Fujimori, padre de Keiko,preso desde 2009 por varios delitos y sentenciado a 25 años, acto que ha despertado la indignación y la división de los peruanos que no aceptan tal decisión en virtud de los cargos por los que fue sentenciado.

Un grupo de más de 200 escritores, entre ellos el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, protestan ante el presidente Pedro Pablo Kuczynski y manifiestan su descontento e inconformidad por tal indulto.

Paralelamente Alfredo Crespo, abogado de Abimael Guzmán líder del grupo Sendero Luminoso, prisionero con sentencia de cadena perpetua por hechos sangrientos provocados por su grupo subversivo precisamente durante el gobierno de Alberto Fujimori, pide al presidente Kuczynski un indulto humanitario para su cliente con los mismos argumentos utilizados para liberar al ex presidente Alberto Fujimori.

Sólo que a Guzmán le faltan diputados en el Congreso.

En México al parecer le están echando tierra y tiempo al caso de corrupción en PEMEX provocado por Odebrecht ya que, de comprobarse que Lozoya recibió dinero en la campaña de Peña Nieto, el PRI perdería el registro por recibir dinero extranjero y Peña sería destituido ipso facto.