¡Que conste... los indignados!

Es cierto que la famosa cuesta de enero es una realidad, pero no hay duda de que el gobierno cada día sangra más a los mexicanos con los pretextos que sean, pero todos, al final, sabemos que los recursos van a sus bolsillos, a los de sus socios y cómplices en la iniciativa privada a los bancos y banqueros y políticos y que la única realidad es traernos como “pericos a toallazos”, para que nos quejemos, mientras no hagamos protestas y nada por las jodas que nos acomodan para saquearnos y dejarnos endeudados, nada sucederá, y ellos, continuarán haciendo eso: utilizar los bienes públicos, las riquezas naturales y los fondos públicos para hacer sus negocios privados, por ello, con el cuento ahora de los aumentos del precio del dólar y otras jodederas, nos aumentan la gasolina, pero con la variación de que dicen que el aumento lo hacen los expendedores, no el gobierno, para taparle el ojo al macho, y que no se generalicen las protestas, al igual que ahora lo hacen con el aumento del precio de la tortilla que aumentará de acuerdo con la zonas de uno cincuenta a tres pesos por kilo, olvidando que el maíz es parte del país, y que además de alimento, plato, cuchara, también es paz social, y por esa razón muchos dicen que los cambios en la ley de seguridad, solamente es para probar que el gobierno puede reprimir y no permitir ninguna protesta… así que ahora más que nunca parece ser que el mismo gobierno pretende que Meade (se dice mid) pierda la presidencia, a pesar de que lo quieren pasar como un candidato ciudadano y no como un miembro más de la oligarquía reinante en el país, como lo es sin duda alguna, Ricardo “canalla”… el cual, trae a su familia a conocer México, porque siempre han vivido en Estados Unidos…



Impuestos, productos aprovechamientos, multas, recargos, reemplacamientos, verificaciones, son parte de las friegas que cada año nos colocan como obligación los políticos y sus socios, los empresarios, con los aumentos de precios y acaparamientos de productos, los banqueros que cada día ganan más y se llevan los dineros a sus países de origen, mientras nos joden a los mexicanos, los aumentos de servicios y la privatización de lo que deben prestar obligatoriamente pero ya lo tomaron como negocio en el agua, la luz, la seguridad y la educación, y por todo ello, lucran y nos roban el dinero a todos y no hay forma de evitar que nos roben y engañen, porque ellos controlan a las cámaras de diputados y senadores que, además, pagamos todos los mexicanos y que no nos sirven para un carajo, y en cambio protegen los intereses de los empresarios, banqueros y políticos en contra de los intereses de los que pagamos que somos los mexicanos… pero ahí estamos, apendejados, esperando a ver cómo avanzan o retroceden los candidatos con la esperanza de tener al amigo del amigo del compadre que sea cercano a uno de ellos y nos den contratos o nos contraten para hacernos pendejos en la administración pública, y mientras tanto, no queremos aceptar que nos siguen robando a todos con el cuento de la democracia y de la libertad, cuando no tenemos ni una ni otra…



Todo apunta a que el mismo gobierno, al igual que en su tiempo lo hicieran con Vicente Fox al que le permitían todo y lo apoyaban los banqueros más importantes del momento como Roberto Hernández y Harp Helú, al lado de los refresqueros y los norteamericanos, hicieron que fracasara la campaña de Francisco Labastida, para dar la impresión de que teníamos un cambio democrático, cuando en la realidad el mismo gobierno apuntaló a que ganara Fox, y se permitiera ese cambio que salió en reversa, y todos nos fuimos con la finta. En el siguiente sexenio apuntalaron a Felipe Calderón y lograron hacer las chapuzas para que por medio de la maestra Elba Esther Gordillo, se operara el gran fraude, y se diera la impresión que “Jelipe el borrachín” ,ganaba la elección, y cambió el sistema, alegando que ya no necesitábamos empleo sino policías y sicarios oficiales e inicia la gran guerra contra el narcotráfico que no ha matado narcos ni encarcelado ni evitado el tráfico y producción de drogas sino que ha mostrado a todos que, el mismo gobierno, con sus sicarios oficiales, pueden eliminar a más de 300 mil mexicanos, desaparecer a más de 32 mil, desplazar a más de medio millón, mantener a miles de huérfanos y viudas y encarcelados, y que nada pasa en el país, porque la inmensa mayoría de los mexicanos estamos sumidos en el terror y en el horror, y temerosos y cobardes nada hacemos por evitar ese baño de sangre, como tampoco hacemos nada por evitar los robos y saqueos que nos hacen en nuestra deteriorada economía y bolsillos, para mantener a una banda de políticos ladrones y empresarios sin empresa que todo lo saquean, gracias a las concesiones que les damos o les dan los mismos políticos que son sus socios y cómplices en los robos nacionales y los asesinatos de mexicanos inocentes a los que llaman “victimas” colaterales, que estuvieron en el lugar y momento inadecuados… así nos mantienen en el terror y el horror, hablando de libertad y de democracia, cuando la libertad no existe y la democracia es un mito que controlan un grupito de hampones que mantienen las siglas de partidos en su favor, y lo peor es que los seguimos manteniendo con nuestros recursos…así, por medio de la inflación, del aumento de precios, de la especulación y los impuestos, las multas y demás, nos siguen robando e impidiendo tener una vida de mejor calidad, y que no nos vengan con votos para la democracia, sino con controles de gastos, precios y políticas de bienestar que es lo que necesitamos…acuérdense que todavía falta el “ROBAPROA” PARA PAGAR LO QUE SE ROBARON GOBERNADORES Y PRESIDENTES MUNICIPALES EN VARIOS ESTADOS Y QUE TENEMOS QUE PAGAR LOS MEXICANOS A LOS BANCOS…