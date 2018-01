Realizan concurso de video para promocionar Feria a la Bandera

Iguala, Gro., Enero 6.- Con la finalidad de resaltar la riqueza histórica y belleza igualteca para promocionar y difundir la tradicional Feria de la Bandera 2018, el Ayuntamiento municipal en coordinación con el Patronato de la Feria, llevaron a cabo la tarde de este viernes el primer concurso video promocional “Feria a la Bandera Iguala 2018”.

Concurso en el que participaron distintos igualtecos mostrando su creatividad para dar a conocer las riquezas y tradiciones con las que se cuenta en el municipio de Iguala.

Los participantes presentaron un video con una duración de un minuto y medio, los cuales fueron supervisados y calificados por integrantes del Patronato de la Feria con apoyo del productor y actor Rafael Aparicio.

Quedando los lugares de la siguiente manera, el primer lugar lo obtuvo Juan Pablo Carreón Bahena, quien se hizo acreedor a 3 mil pesos; segundo lugar, Salvador Santana Flores, quien recibió 2 mil pesos; el tercer lugar fue para Axel Uriel González Pérez, quien ganó mil pesos y el cuarto lugar lo obtuvo Roberto Jonathan Salazar Viegra.

En su mensaje, el secretario general de Gobierno, Sergio Lugo Catalán, quien acudió en representación del presidente municipal, Herón Delgado Castañeda, señalo que “los videos ganadores serán promocionados en el estado y a nivel nacional para que la población foránea conozca realmente lo que es Iguala, porque este municipio tiene una importancia muy grande en el estado y a nivel nacional, es la Cuna de la Bandera, ya que aquí se confeccionó la primer bandera y ese es un plus que le tenemos que dar”.

Dijo que, “lamentablemente en los últimos años Iguala se ha estigmatizado, se ha marcado por algunos acontecimientos muy lamentables, pero en Iguala hay gente de bien de trabajo, de lucha y perseverancia, Iguala ha sido un lugar comercial y eso tenemos que darlo a conocer, la gente tiene que conocer realmente lo que es Iguala”.

Por su parte, el productor y actor, Rafael Aparicio agradeció el que se le haya hecho la invitación para ser partícipe de este concurso, dijo que en parte de su infancia realizó diversos recorridos por este municipio “y ahora estoy sorprendido de que la propia gente igualteca arrope sus propias festividades con este tipo de concursos, eso tiene un plus innombrable, el trabajo que se vio reflejado en los participantes se ve que tuvo mucho esfuerzo y eso es de reconocerse”, añadió que, “esta festividad es una de las más importantes del país, porque es la Cuna de la Bandera y se le tiene que dar la importancia que amerita y me voy diciendo que en Iguala hay muchísimas cosas buenas”.

En el evento estuvieron presentes el director de Turismo, René Ocampo Aranda; la directora de Desarrollo Económico, Martha Adán Cortez y el presidente del Comité de la Feria de la Bandera 2018, Héctor Ceballos Hipólito, entre otras personas más.