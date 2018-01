Disputa entre familias deja dos muertos y ex regidor panista herido a balazos

Tlacoachistlahuaca, Gro., Enero 6.- El ex regidor panista Margarito López Leal resultó gravemente herido a balazos en un enfrentamiento que, además, dejó a dos varones muertos, en el poblado San Jerónimo, en este municipio.

Este viernes se confirmó lo anterior y se precisó que los hechos ocurrieron la tarde-noche del jueves y que el ex regidor Margarito López recibió balazos en la espalda y en la pierna, por lo que fue internado en un hospital de Ometepec.

Margarito López, de 40 años de edad, regresaba de un evento de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), llevada a cabo en Cuautepec.

Informaron que fue atacado por su primo Ricardo Vázquez Leal, quien lo responsabiliza de haber estado preso por seis años debido a un conflicto entre ambos por un terreno.

Señalaron que Juan López, hijo del ex regidor, posteriormente asesinó a tiros a su tío Ricardo Vázquez Leal.

La disputa sangrienta entre familiares continuó, porque enseguida un sobrino de Ricardo Vázquez disparó y mató a su primo Juan López e inmediatamente se dio a la fuga.

El enfrentamiento familiar fue confirmado por el alcalde Juan Javier Carmona Villavicencio, quien admitió todo se debió a una vieja disputa por un predio, por la que durante seis años estuvo encarcelado Ricardo Vázquez Leal en Ometepec.

Dijo que hace unas semanas salió de la cárcel Vázquez Leal y que desde esa fecha seguramente estaba preparando su venganza en contra su primo, el ex regidor panista, a quien este viernes reportaron grave pero estable.