Primer round

San Juan quiere mantener su invicto de 20 partidos en liguilla al enfrentar a Campo Agrícola, que busca hacer un juego perfecto para sacar ventaja en la ida

Iguala, Gro., Enero 6.- El primer paso rumbo a la final de la categoría Juvenil “A” inicia para los conjuntos de Campo Agrícola y San Juan hoy sábado a las 12:00 horas en la cancha 2 de la UDI, el duelo de ida pone a prueba a ambos conjuntos que buscarán pegar primero en una eliminatoria que por historial le ha favorecido a los “rayados” con tres victorias, pero los dirigidos por Víctor Roa llegan con la pólvora encendida tras su desempeño en esta liguilla en la que sueñan con llegar a una final luego de 12 ediciones de no jugarla.

En esta nueva eliminatoria el conjunto de San Juan llega con un invicto de 20 partidos en liguilla, su última derrota se remonta al 21 de febrero de 2015, esa ocasión fue en la semifinal donde cayó con marcador de 2-1 ante Cañeros, de ahí a la fecha en liguillas tiene registrados 2 empates y 18 victorias, además en este Apertura 2017-18 llega con un equipo bien conjuntado que sabe cómo trabajar a sus rivales para llegar a la victoria.

En cuartos de final ante el Internacional, la escuadra de San Juan fue efectiva en momentos difíciles y eso fue fundamental para salir avante de una difícil misión. Por su parte, Campo Agrícola llega a esta ronda jugando de tú a tú ante Reforma que pese a buscar hacer daño siempre encontró en la escuadra “guinda” un rival ordenado que tuvo pegada cuando más lo requirió.

Los números en semifinales no han sido positivos para el conjunto “agrícola”, ya que en sus últimas 4 apariciones sucumbió, en el Apertura 2014 perdió ante Unión Iguala por la vía de los penales, en el clausura 2015 quedó fuera de la final al caer 2-1 con Uda Dukla, para el Apertura 2015 cayó 5-0 ante San Juan, en el Clausura 2015 volvió a caer con San Juan pero ahora 3-2, para hoy busca acabar con esa malaria que no lo deja estar en una final a la cual no accede desde el 2010 cuando derrotó 2-1 al Unión Iguala.