Natalia Lafourcade, musa del sonido y el folclor

Las raíces y la cultura le dan identidad al artista. Luego de explorar en géneros y estilos, Natalia Lafourcade encontró que, en este momento, su misión en la vida como cantante y compositora es darle nueva vida al sonido latinoamericano a través de los clásicos, enriquecerse de los autores de antaño enamorados del amor y cuya lírica de sus versos ha trascendido al paso del tiempo, y así ella crear música y letras nuevas. Así lo hizo la artista con su disco “Musas”, el cual durante 2017 le trajo muchas satisfacciones..

De hecho, el próximo 9 de febrero del 2018, Natalia Lafourcade publicará el volumen II de ese concepto, donde incluirá temas como “Humanidad”, “Eclipse” y “Alma mía”. La sorpresa es que la presentación de este material será en Londres, en un foro llamado Koko, un reto interesante para la cantante, pues llevará el folclor latinoamericano a Europa. Además, también estará presentándose en Barcelona, Madrid y París.

“La canción de ‘Humanidad’ la propuso Miguelito, de Los Macorinos, y si tuviera que resumir el proyecto de ‘Musas’ en una sola palabra, precisamente es la de humanidad. Éste es un proyecto que está lleno de ella, que nos acercó y que hizo una familia, nos hizo unirnos, conectarnos y desnudar el alma”, comparte la estrella en entrevista.

El volumen I de “Musas”, está nominado en la categoría de Mejor álbum latino delGrammy americano, la entrega del galardón se desarrollará el 28 de enero, en la ciudad de Nueva York. La intérprete está nominada con otros colegas como Shakira, Alex Cuba, La Santa Cecilia y Juanes.

Natalia ha evocado a mujeres como Violeta Parra y Chavela Vargas a raíz de sumergirse en este universo, eso ha permitido que los jóvenes de su generación también convivan con esta música llena de vida y sentimiento.

“Me di cuenta que acercándome al proyecto de Agustín Lara, podía enriquecerme como artista, realmente aprendí mucho y entendí que quería ser una buena compositora, mi fuerza en la música se va tejiendo en la parte de escribir canciones, hacer lo que hacían los grandes compositores, que de alguna manera fotografiaban su sentir en el momento histórico y universal, ese es mi sueño, mi interés de acercarme a estos autores es conectar con la riqueza que hay en toda esta música de muchos años atrás y que se vuelve muy interesante cuando mezclas lo de antes con lo de ahora”.

Natalia considera que hace un coqueteo con el folclor, “porque es una cosa muy profunda y de mucho estudio, de ir a la raíz, al centro… he tratado de coquetear en la raíz y en la superficie y poco a poco me he dado cuenta que cada vez me siento más orgullosa de ser quien soy, de ser mexicana, voy fortaleciendo una identidad con la cual yo me paro en un escenario para cantar”, comenta.

Una nueva sangre

Natalia ha sido la abanderada de darle una nueva sangre a los sonidos de la música latina que se refresca con la vitalidad de la que hoy goza, y ella sí considera tener una responsabilidad de encausar este proyecto de vida de la mejor manera.

“Sí, se siente una responsabilidad muy fuerte. Cuando grabábamos el disco, quería hacerlo de la mejor manera que pudiera, y fuimos muy exigentes con nosotros mismos, estudiamos muchísimo y el reto más bonito y más importante para mí, fue que tenía que cantar con mucha humildad estas canciones, a Violeta Parra no la puedes cantar sintiéndote el ‘muy acá’, porque no conectas con lo que ella está diciendo, es una mujer que se conectaba mucho con la tierra, con el universo, la voz de la gente, era una artista en muchas dimensiones, o cantar una canción de Chavela Vargas, pero no hacerlo como ella, sino encontrar el espíritu y la esencia mía en esa música”

Los Macorinos, una familia

Juan Carlos Allende y Miguelito Peña de Los Macorinos se han convertido en verdaderos maestros para Natalia. Destacan que la veracruzana le ha dado frescura a los clásicos latinoamericanos, tal cual lo hizo en su tiempo Luis Miguel con los boleros, y ahora le toca a ella, a través de su estilo, no dejar que los autores de los años 40, 50 y 60, mueran.