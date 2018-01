Monitoreo Político

Estimados lectores, los saludo con el gusto de iniciar un año nuevo el 2018 en donde su humilde servidor y amigo les desea el mejor de los éxitos, salud, bienestar, trabajo entre otras muchas cosas buenas para todos Ustedes y bueno entrando en tema, les comento que ha sido todo un éxito para los destinos turísticos de nuestro estado de Guerrero el cual el turismo nacional y extranjero prefirieron disfrutar su vacaciones navidad y año nuevo por los tanto Guerrero recibió a más de un millón de visitantes quienes demostraron una vez más su gusto por nuestra entidad suriana. Es bueno recalcar que el año terminó con esta cifra histórica y la temporada registra un aumento del 5% en comparación al año pasado así lo manifestó el Gobernador Héctor Astudillo Flores que en todo momento ha estado al pendiente del periodo vacacional que terminal el próximo domingo 07 de enero del 2018.

Sin duda se han rebasado las expectativas el tema de la gala pirotecnia que se realizó en alrededor de diez municipios resultó todo un éxito no hubo ningún problema se hicieron operativos de protección civil en donde el mandatario estatal estuvo supervisando personalmente para que todo saliera bien. Acapulco estuvo saturado en todos los aspectos, hubo una gran cantidad de vuelos tanto internacionales como privados en donde llegó un vuelo más que vino de Montreal con destino al puerto de Acapulco además se logró de ocho a 59 aumentar la llegada de cruceros y se está en la ruta del 2018 el cual hay muy buenas expectativas en materia turística como el Mex Tenis que se llevará a cabo en Acapulco en donde estarán presentes grandes deportistas.

Por otro lado se llevo a cabo la primera reunión de este año del Grupo Coordinación Guerrero en donde el Gobernador Héctor Astudillo Flores informó sobre el análisis que se ha hecho sobre la gran presencia de vacacionistas en donde el día 02 de enero se presento más flujo tanto de entrada y de salida de vehículos del puerto de Acapulco, se registró en Zihuatanejo el 93% de ocupación hotelera en el Zihuatanejo tradicional el 75% es una temporada exitosa es una temporada con una gran presencia de vacacionistas en Guerrero y subrayó que el análisis que se realizó en el Grupo Coordinación Guerrero en materia turística esta temporada vacacional por su organización por su atención por su participación hasta este momento transcurre de manera normal.

Astudillo Flores informó que en el caso de Guerrero en el tema de la gasolina en este momento no hay un punto central de conflicto, las gasolinas han quedado liberadas los precios los pone el dueño de las gasolinerías para vender más o para vender menos pero no hay un indicador ya que el precio esta liberado y esto genera una inquietud, el tema de la tortilla es consecuencia de todo esto y hay que darle un espacio para que todo se acomode en una ruta de tranquilidad; en el tema también de los diversos actos que han causado pérdidas de vidas hacia personas que tienen alguna relación con cargos o aspiraciones políticas hay sin duda un cuadro que se analizó en el país no es un asunto exclusivo de Guerrero pero que lamentablemente también han sucedido en el estado ha sido un tema que se ha llevado a la Conago y con las más altas autoridades del país, y también se analizaron diversos temas en donde el Fiscal ha dado un informe elemental que en las próximas horas habrá algunos avances e información si en los términos de ley es posible darlo a conocer.

Finalmente el Gobernador reconoció la gran labor que realizan los profesionales de la comunicación por el Día del Periodista..!!

La muy intensa masa de aire frío que impulsa al frente frontal número 20 ocasionará frío intenso en la mayor parte del país y algunas tormentas en áreas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, informó el Servicio Metereológico Nacional. Se estiman heladas matutinas, bancos de niebla, ambiente muy frío en zonas montañosas así como aguanieve en el norte del país, se prevén temperaturas inferiores a menos cinco grados en regiones de los Estados de Baja California, Chihuahaua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, de cero a menos cinco grados en cimas de Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Estado de México así como de cero a cinco grados en Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Oaxaca..!!

Finalmente estimados lectores quiero hacer extensa felicitación a todos los comunicadores y periodistas de México en especial a los de Guerrero ya que el día de ayer 04 de enero se celebró en nuestro país el Día del Periodista, el Periodismo es una profesión que busca la verdad y la transparencia, el objetivo es brindar información fidedigna a la sociedad para colaborar con la democracia de las naciones; es una tarea comprometida con la realidad social, la verdad y la moral, el día a día los profesionales de la comunicación deben contemplar, analizar, y relatar los diferentes sucesos políticos, culturales, económicos y sociales de manera objetiva y comprensible para que la ciudadanía tenga conocimiento sobre los acontecimientos reales y puedan tomar decisiones en base a lo informado. Muchas felicidades.!! Nos leemos hasta la próxima..!! Salud y Bienestar, Camarada..!! Ánimoooooooooooooo..!!