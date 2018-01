Encuentran muertos a dos jóvenes desaparecidos desde fin de año, en Chilpancingo

Chilpancingo, Gro., Enero 5.- Cuatro días después de su desaparición, dos jóvenes fueron encontrados muertos en las inmediaciones del tiradero de basura ubicado en Tierras Prietas, en la entrada norte de Chilpancingo, la última vez que se les vio fue en la barandilla municipal, la policía los detuvo tras una riña en la Feria de Navidad y Año Nuevo.

Las víctimas son Marco Catalán "N", de 34 años de edad y Jorge Arturo Vázquez "N" de 30, ambos estaban reportados como desaparecidos desde la mañana del 31 de diciembre, luego de que desconocidos los sacaran del cuartel de la Policía Preventiva Municipal.

El primer caso denunciado por la familia afectada fue el de Marco, radicado en Chilpancingo desde su infancia.

El segundo caso corresponde a Jorge, cuya desaparición se reportó el 31 de diciembre y por quien se convocó a una marcha que estaba programada para las 17:00 horas del jueves 4 de enero.

La media noche del miércoles 3, la policía fue alertada sobre la ubicación de tres bolsas negras, al parecer con restos humanos en un tiradero de basura ubicado en el punto conocido como Tierras Prietas, en la parte norte de la ciudad.

De primera instancia, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento de las bolsas y confirmó que se trataba de dos cuerpos de hombre.

En el transcurso de la madrugada se confirmó que las víctimas eran los jóvenes que se encontraban reportados como desaparecidos.

Ambos crímenes generaron conmoción en la población de Chilpancingo, por tratarse de jóvenes de los que no se tienen antecedentes sobre alguna conducta irregular.

Para el jueves persistió una invitación a la sociedad con la intención de reclamar con una marcha la presentación con vida del joven Efraín Patrón "N", otro de 24 años no localizado desde la madrugada del 29 de diciembre.

La última vez que se le miró fue en la alameda Granados Maldonado, cerca del centro de la ciudad.

ESTUVIERON EN LA BARANDILLA MUNICIPAL

Antes de ser víctimas de desaparición y luego asesinados, los jóvenes Marco Catalán y Jorge Arturo fueron detenidos en las instalaciones de la Feria de San Mateo, Navidad y Año Nuevo, tras una riña en la que se registraron detonaciones de arma de fuego.

Se confirmó que la Policía Preventiva los canalizó a la barandilla municipal, de donde fueron sacados por desconocidos que se presentaron a pagar sus multas, no se tiene certeza de si fueron ellos los que desaparecieron y privaron de la vida.

Jesús Tejeda Vargas, presidente municipal de Chilpancingo, comentó que Marco y Jorge Arturo fueron detenidos tras una riña colectiva, en la que no se tiene la certeza quiénes participaron, sólo que la policía intervino luego de que se registraran disparos de arma de fuego.

La mayoría de los que intervinieron en el pleito huyeron, pero Marco y Jorge fueron detenidos y canalizados a la barandilla municipal, en donde ingresaron por supuestas violaciones al Bando de Policía y Buen Gobierno.

Alrededor de las 9:30 del 31 de diciembre, de acuerdo con el primer edil, alguien se presentó al cuartel de la policía, pagaron sus multas y recuperaron su libertad, pero fue la última vez que se tuvo información sobre su paradero.

La madrugada del jueves 4 de enero, ya que se preparaba una marcha para exigir su presentación, la policía confirmó que sus familiares los habían identificado, luego de que se les encontrara sin vida en las inmediaciones de un tiradero de basura, en el punto conocido como Tierras Prietas.

Tejeda Vargas agregó que existe una denuncia relacionada con la desaparición de 7 jóvenes más, de ellos, por lo menos tres se sabe que fueron detenidos por personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).