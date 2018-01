Con varias ausencias

Son seis equipos que no continuarán en Primera y Segunda Fuerza

Iguala, Gro., Enero 5.- A unos días de que comience a rodar el esférico en el nuevo torneo de la Liga Amateur de Iguala, son seis equipos que no verán acción, algunos pidieron permiso, por lo que en Primera Fuerza serán 18 escuadras y en Segunda serán 20.

En la reunión del martes pasado antes de realizar el sorteo de equipos, se anunció que los equipos San Juan y San Gerardo no estarán participando en este nuevo torneo que arranca el domingo.

Con la salida de estos dos planteles en el máximo circuito sólo participarán 18 escuadras, por lo que cada fin de semana se jugarán nueve duelos, para que en la fecha 17 se termine la fase regular y en la liguilla se seguirá jugando a ida y vuelta los cuartos de final, así como las semifinale, mientras que la gran final será a un solo juego.

Sobre el caso del conjunto de San Gerardo que no participará en la máxima categoría, sí estará en Segunda Fuerza, en donde subió al máximo circuito como campeón, pero por su propia decisión no jugará en esta categoría.

En la Segunda Fuerza del balompié tamarindero, los equipos Surianos de Iguala, Atlético Laguna, CNOP y Paguitos FC, actual subcampeón no verán acción en el próximo torneo que comienza mañana sábado.

Atlético Laguna fue uno de los que pidió permiso en este torneo de Clausura 2018, Surianos de Iguala jugará en Tercera Fuerza, mientras que Paguitos FC y CNOP son los que se dieron de baja.