Sabroso viernes

Los invictos corren peligro

Iguala, Gro., Enero 5.- Esta tarde se jugará la décima fecha del torneo de Veteranos de la Liga Amateur de Iguala, en donde los equipos que están invictos corren el riesgo de perder esa etiqueta.

Los equipos que aún no pierden el invicto son Real Sociedad, Nueva Alianza y Barrilito, pero en está fecha diez corren el riesgo de perder.

Dorados que se reforzó muy bien se medirá al once de Construcciones Adquisaar que viene de perder la semana pasada; mientras que Nueva Alianza que es segundo en la tabla, enfrentará al Sporting que ha venido de menos a más en este torneo.

Coátl FC que la semana pasada dejó ir el triunfo al empatar a tres goles con Legión Tepecoa, hoy se enfrentará al conjunto de Barrilito que sigue invicto en este torneo; en el campo del Olimpo Trinidad se verán las caras los equipos Barcelona y Tuxpan; mientras que Insurgentes se medirá al San Juan; Atlético Colonial que ya probó las mieles de la victoria le hará frente al Metlapa.

Por su parte, Real Sociedad no quiere sorpresas en esta jornada ante un Ejidal que ha apretado el paso y Legión Tepecoa va contra San Gerardo, que en el papel los "legionarios" salen como favoritos para sumar puntos.