Abre INE convocatoria para supervisores electorales

Iguala, Gro., Enero 4.- La Vocal Ejecutiva de la Junta Distrital 02 del Instituto Nacional Electoral (INE), Luz Fabiola Matildes Gama, abrió la convocatoria que permanecerá hasta el 17 de enero para recepcionar los documentos de los participantes como supervisor o supervisora electoral, capacitador o capacitadora, así como asistentes electorales que habrán de trabajar en el proceso electoral del presente año.



En entrevista, Matildes Gama informó que los hombres y mujeres que deseen participar deberán acudir a la sede distrital antes del 17 de enero y presentar acta de nacimiento (original o copia certificada y copia simple), presentar original y copia de la credencial para votar vigente del distrito correspondiente.



Entre otras cosas indispensables, presentar original y copia de comprobante de domicilio con vigencia no mayor de 3 meses (recibo de luz, teléfono, predial, etcétera). “En el comprobante no necesariamente deberá aparecer el nombre del interesado/a. Se aceptará la credencial para votar vigente, siempre y cuando contenga la dirección completa o la declaratoria bajo protesta de decir verdad”.

El comprobante o constancia de estudios (original y copia), firmar la Ddeclaratoria bajo protesta de decir verdad (se proporcionará en la Junta Distrital Ejecutiva y estará disponible en el portal de internet para su descarga), presentar original y copia de CURP y RFC con homoclave expedida por el SAT (se solicitarán al momento de la contratación), el no contar con estos documentos será motivo suficiente para no contratar a la o el aspirante



“Contar con una carta que acredite su experiencia como docente, manejo o trato con grupos de personas o haber participado en algún proceso electoral federal o local (el no contar con ella no será causa de exclusión de la o el aspirante), preferentemente saber conducir y contar con licencia de manejo vigente (el no contar con ella no será causa de exclusión de la o el aspirante). Entregar 5 fotografías tamaño infantil al momento de la contratación. No ser familiar consanguíneo o por afinidad, hasta el 4º grado, de algún vocal de la Junta o del Consejo Distrital o Local.



Aseguró que para ser partícipe en las actividades debe asistir a la plática de inducción que impartirá la Junta Distrital Ejecutiva, además de aprobar la evaluación integral que realizarán la Junta Distrital Ejecutiva y el Consejo Distrital, tener disponibilidad de tiempo para cumplir con las actividades institucionales, incluso fuera de horarios habituales (incluyendo fines de semana y días festivos).