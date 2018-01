Renuncia Nicanor Adame Serrano a la representación del PRD ante el IEPC

Nicanor Adame Serrano renunció este miércoles a la representación del PRD ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).

El ex diputado local manifestó su inconformidad por el registro de la alianza entre el PRD y el Partido Acción Nacional (PAN) para la elección de ayuntamientos y diputados locales.

La mañana de este miércoles entregó su renuncia mediante oficio al presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), Ricardo Barrientos Ríos, dimisión en la que expresa sus inconformidades:

“No estoy de acuerdo en la alianza con el PAN. Yo creo que el PRD se equivocó con esta alianza y ya no te quiero decir más para que no se enojen los dirigentes del PRD”, afirmó.

En entrevista, antes de abandonar las instalaciones del IEPC, Adame Serrano anticipó su respaldo al virtual candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

“No lo voy a ocultar, puedo decir que simpatizo con Andrés Manuel (López Obrador)”, soltó Adame Serrano, y anticipó que valorará su renuncia a su militancia perredista.

“De que voy a apoyar a Andrés Manuel sí, pero no he decidido renunciar al PRD todavía”, indicó el representante, quien estuvo acompañado por el ex dirigente estatal del PRD, Misael Medrano Baza, integrante del Grupo Pro-AMLO.