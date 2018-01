Frank en su tinta

INICIA el 2018 con gasolinazos, tortillazos, gasazos y todo lo que termine en azos relacionado con el aumento de los precios de los productos de la canasta básica mexicana. Nos prometieron que con la Reforma Energética la gasolina iba a estar más barata y que se iba a ver reflejado en nuestros bolsillos. Deben (nuestros bolsillos) estar rotos, porque no se les queda nada. También nos prometieron que con la liberalización de los precios de los combustibles íbamos a poder comprar gasolina en donde la vendieran más barata, porque las empresas iban a competir en eso de la oferta y la demanda, como cuando vamos a surtir la despensa al mercado. Nada nos han cumplido. Al contrario, la gasolina está más cara, el tanque de gas LP aumentó un 20 por ciento, la tortilla aumentará dos pesos por kilo y la “cuesta de enero” apenas empieza. Ante la inconformidad ciudadana, el gobierno federal ha tenido solamente una tibia postura de que no permitirá abusos en el alza de los precios. Es decir, está permitiendo los aumentos, pero vigilará que no se abuse en ellos. Es algo así como la clásica promesa a la novia. En este contexto, el exsecretario de Hacienda y precandidato de la alianza PRI-PVEM-Panal, José Antonio Meade Kuribreña, negó este miércoles (tercer día de los azos) ser el “padre de los gasolinazos”, a pesar de que éstos tienen todo su ADN…….. LA REVOLTURA partidista federal no será igual en Guerrero. Para las elecciones por la Presidencia de la República, las senadurías y las diputaciones federales se conformaron tres grandes coaliciones: Por México al Frente (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano con el panista Ricardo Anaya); Juntos Haremos Historia (Morena, PT y Encuentro Social con el morenista Andrés Manuel López Obrador); y Meade Ciudadano por México (PRI, Partido Verde y Nueva Alianza con el priista José Antonio Meade). En Guerrero la única alianza que va igual es la de Juntos Haremos Historia, pues Por Guerrero al Frente será parcial, ya que PRD y PAN van juntos en algunos distritos locales y municipios y PRD con MC en otros. PRI y Partido Verde irán aliados en todos los municipios y distritos y la coalición se llama Transformando Guerrero. El Partido Nueva Alianza, cuya base está integrada por maestros de la Sección 14 del SNTE, participará con candidatos propios…….. LO DIJO el primer priista de Guerrero: “Mi opinión personal es que nuestros candidatos y candidatas deben ser los que tengan mayor aceptación y posicionamiento, no son tiempos de hacer experimentos ni para caprichos de nadie, habrán de ser las rutas de quienes estén con mayor posicionamiento para que puedan participar a través de los sondeos y alcanzar el triunfo en 2018”…….. LO ANUNCIÓ el dirigente estatal del PRD: “Los dirigentes y aspirantes que no apoyen totalmente, en la elección federal y local, la alianza con el PAN y MC serán relevados, porque no se vale que quieran ser líderes y candidatos del PRD en Guerrero, pero apoyan a López Obrador para la Presidencia de México”…… SIMPLE dato: “Ir a dormir con un celular a lado provoca en los adolescentes mexicanos que duerman entre cuatro y cinco horas por día, solo la mitad del tiempo requerido”: Clínica de Trastornos Respiratorios del Dormir del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias……… PUNTO.