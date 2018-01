Reencuentro de "Chiquilladas" puede ser una realidad: Espejel

Luego de que los reencuentros ochenteros han tenido gran éxito, el actor Carlos Espejel expresó su deseo de trabajar con algunos de sus compañeros de “Chiquilladas”.

“Me encantaría verlos a todos, pero no solo para reunirnos y recordar nuestra experiencia en el programa, sino para trabajar. ‘Chiquilladas’ fue un semillero de artistas y entre todos podemos proponer algo y llevarlo a cabo en televisión”, comentó.

El también comediante destacó en entrevista, que el espacio mexicano de entretenimiento, que se mantuvo al aire a través del Canal 2, de 1982 a 1989, fue un parteaguas en los programas infantiles.

“Duramos ocho años con rotundo éxito. Hay dos generaciones de personas que nos vieron cuando era niños y que les recuerda una época maravillosa de su vida. Sería padre reunirnos por ellos y por nosotros, pero que no quede en la nostalgia”.

Dijo que en la actualidad tiene contacto con varios de sus compañeros, mientras que a otros ya les perdió la pista, pero cree que las redes sociales podrían ser de gran ayuda para encontrarlos.

“Con algunos de tus amigos de la primaria te llevas mejor que con otros, así nosotros. Hay a quienes les ha ido mejor y a otros no. Algunos ya no se dedican al espectáculo, a otros ya no les interesa saber de él y unos más aquí seguimos”.

Consideró que para lograr el reencuentro “Chiquilladas” tendría que formarse un grupo que convenza a todos de participar.