La importancia de Google en el marketing digital

El buscador Google es el que usan más usuarios en todo el mundo, pero los expertos en marketing digital también se sirven de Bing o de Yahoo, mientras que las empresas pueden posicionarse en la red naturalmente o pagando.

El marketing digital está a la orden del día. Ninguna empresa con presencia en Internet puede sustraerse a él y la publicidad en Google adwords es un buen modo de realizarlo, ya que los anuncios que se hacen mediante Google aparecen en las páginas de búsqueda, sin lugar a dudas las más visitadas por miles de millones de usuarios a todas las horas del día y de la noche.

Las técnicas que se usan en los canales de internet para promocionar empresas y productos reciben el nombre de marketing digital, aprovechando así todas las posibilidades y recursos que da la red, haciendo especial hincapié en las redes sociales, que hoy por hoy, son una gran base de datos que aglutina a personas de todas las clases sociales, géneros y creencias; los clientes potenciales de todas las marcas.

Desde los años 90, las técnicas del marketing digital no han hecho más que irse sofisticando. En un principio, los especialistas se basaron en la idea de que había que trasladar lo aprendido en el mundo offline, pero no se trata de un mero trasvase de experiencias de promoción y publicidad, si no que estas técnicas han tenido que adecuarse mucho al nuevo contexto en el que las empresas pueden dar con el cliente final e interactuar con él, algo que raras veces ocurre en el mundo offline.

Colaboración e interacción para popularizar los negocios online

La web 2, que es con la que se trabaja actualmente no es unidireccional, es decir, no es un mero escaparate, sino que demanda colaboración e interacción. De entre todos los canales y herramientas de los que dispone el marketing online hay que destacar los blogs, las webs o el email marketing.

Este último consiste en campañas de publicidad que llegan a las bandejas de correo electrónico de los posibles clientes, algo que algunos consideran intrusivo, pero no lo es si son los mismos clientes quienes lo demandan, para establecer una relación más fluida entre empresa y este.

El posicionamiento online como herramienta para potenciar el éxito de los negocios en la red

El Seo o Search Engine Optimization en su denominación inglesa, con el que se trata de aumentar el buen posicionamiento web es también esencial para darse a conocer en este mundo globalizado que es la red en la que todos quieren destacar.

Los profesionales del marketing digital estudian a fondo cada nicho de mercado del producto o empresa a promocionar y a posicionar y ofrecen servicios para que sus clientes puedan tener sus páginas en el primer lugar en los buscadores.

Al posicionamiento natural u orgánico se le suma el posicionamiento que se obtiene pagando a través del Search Engine Marketing, que es de gran ayuda para empezar a mostrarse y darse a conocer. Con el método de pago se consigue una presencia inmediata en Google, Bing y Yahoo y eso funciona con cualquier página web o perfil de facebook que se quiera dar a conocer.

Las modificaciones de las estrategias de marketing digital se pueden hacer en base a los resultados y también de manera inmediata, pero en estos casos se debe contar con profesionales avezados a hacerlo.

El marketing digital, la disciplina hoy de moda, tiene trabajo para largo tiempo, ya que continuamente nacen empresas que buscan posicionarse en la red y hoy por hoy cuentan con Google como el buscador de oro, algo que puede verse alterado en un futuro en un mundo tan cambiante como rápido que es el digital, que permite que todos podamos acceder a contenido de todo tipo y en cualquier momento. Y nos permite comprar cualquier cosa sin movernos de casa.