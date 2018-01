Hubo 2 mil 273 ejecuciones en Guerrero en 2017: HAF

El gobernador Héctor Astudillo reconoció que aunque no se trata del año más violento, cifras no son alentadoras; la inseguridad no afecta al turismo, visitan Gro. más de 1 millón por vacaciones

Chilpancingo, Gro., Enero 3.- Tras reconocer que las cifras no son alentadoras, el gobernador Héctor Astudillo Flores dio a conocer que en el año 2017 recién finalizado se registraron 2 mil 273 homicidios dolosos en la entidad.

El mandatario estatal indicó que el 2012 ha sido el año con más homicidios dolosos registrados con 2 mil 310, mientras que el 2016 ocupa el segundo lugar con 2 mil 280, siete más que el 2017.

En este sentido, Astudillo Flores reconoció que no son datos que se puedan celebrar, pero hizo hincapié en el hecho de que pese a los problemas severos que se enfrentaron en materia de inseguridad pública, en 2017 no se superó la cifra negativa del año anterior.

Resaltó que aún con esta problemática, Guerrero sigue siendo atractivo para el turismo, lo que quedó demostrado durante las vacaciones decembrinas que mantienen un incremento de entre 4 y 5 puntos porcentuales en la ocupación hotelera con respecto del año anterior.

Acompañado de los secretarios de Finanzas y Administración, Héctor Apreza Patrón, de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes y del Fiscal General del Estado, Xavier Olea Peláez, el mandatario estatal hizo un balance de la temporada vacacional que culminará el próximo 7 de enero, destacando que se está terminando con la visita de más de un millón de personas que acudieron a los destinos del Triángulo del Sol, así como en las costas.

“La temporada registra entre cuatro y cinco por ciento hasta este momento de mayor porcentaje que el año pasado, se han rebasado las expectativas, el tema de la pirotecnia en más de diez municipios fue exitosa, no tuvimos ningún problema con este tema”, señaló Astudillo Flores.

Para este martes, dijo que la afluencia registrada fue de 45 vehículos que salen y 20 que entran por minuto, quienes acuden al puerto para pasar la última semana de vacaciones, además de que el miércoles llegará un vuelo internacional procedente de Montreal, aunado a los 59 cruceros que arribaron a Guerrero.

“Aún con todos estos problemas como homicidios, Guerrero ha tenido un tiempo extraordinario, sigue siendo un lugar atractivo para los visitantes”.

Previó que el 2018 seguirá siendo importante para Guerrero, pues habrá eventos de gran trascendencia como el Mextenis.

Respecto al tema financiero, Astudillo Flores explicó que las finanzas están normales y no se tuvieron problemas por falta de pago ni con maestros, trabajadores, jubilados y pensionados, “fuimos oportunos en el cumplimiento de nuestras responsabilidades”.

Con relación a los homicidios dolosos, dijo que el más alto fue el año 2012 con 2 mil 310 homicidios, en 2016 se registraron 2 mil 280 casos, mientras que para el 2017, las cifras cerraron en 2 mil 273.

El 31 de diciembre se registraron seis homicidios dolosos, sin que tuviera afectación algún turista y ese mismo día, cuatro personas que disfrutaban de los fuegos pirotécnicos resultaron lesionadas por balas perdidas.

Mientras que el día primero de enero de 2018, no se tuvo registro de casos de homicidios, pues sólo hubo dos personas que fallecieron por causas distintas a este tema.

ASESINATOS POLÍTICOS COMPLICAN AMBIENTE ELECTORAL: HAF

Con respecto a los asesinatos políticos, el gobernador informó que es un tema que ya se ha tocado en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), porque no sólo han ocurrido en Guerrero.

Dijo que se buscan las acciones para evitar que presidentes municipales en funciones u otros representantes populares estén en peligro de ser agredidos para cancelar su participación en el proceso electoral.

Dijo que son asesinatos que complican el ambiente, no sólo político sino también el social “porque mientras son peras o son manzanas todo se enfoca como si fuera tema de carácter electoral, pero antes de hacer afirmaciones sigo insistiendo en que las investigaciones deben dar resultados”.

Más tarde, en un recorrido al nuevo Hospital General de Acapulco, insistió en promover una serie de acciones para “cuidar mucho a la gente que vaya a participar en cuestiones electorales” y consideró que nadie ni ningún partido están exentos de un hecho de violencia que, insistió, es una circunstancia nacional.

Sobre las declaraciones del obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, quien consideró que en 2018 las cosas se van a caldear demasiado por tratarse de un año electoral, el gobernador atajó que por lo pronto ha arrancado bien el año y pidió al obispo que “está bien que haga esos análisis y ojalá también nos ayude para encontrar las cosas positivas a esta tierra”.