Sesiona la Comisión Política Permanente del Consejo Político Estatal del tricolor

Chilpancingo, Gro., Enero 3.-

El presidente del CDE del PRI Guerrero, Heriberto Huicochea Vázquez y la secretaria general, Gabriela Bernal Reséndiz, acompañados del primer priista de la entidad, el gobernador Héctor Astudillo Flores encabezaron la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión Política Permanente del Consejo Político Estatal.

En este evento se tomó protesta a los integrantes de las comisiones de Financiamiento, de Presupuesto y Fiscalización, de la Defensoría de los derechos de los Militantes, de Justicia Partidaria y de Ética Partidaria, que fueron aprobados por unanimidad por 70 de los 83 consejeros que asistieron.



También fueron aprobados las propuestas de la dirigencia estatal del partido del Proyecto de Acuerdo en se aprueba la coalición electoral total denominada “Transformando Guerrero” conformada por los partidos políticos afines, con la finalidad de postular candidaturas al cargo de Diputado Local por el principio de mayoría relativa; el Proyecto de Acuerdo en el que se aprueba la plataforma electoral que habrán de enarbolar los candidatos a diputados locales de la coalición electoral “Transformando Guerrero”; así como el Proyecto de Acuerdo en el que se definen los distritos locales para seleccionar y postular candidatos a diputados locales propietarios mediante los procedimientos internos de Convención de Delegados y Delegadas y el de la comisión para la postulación de Candidaturas, respectivamente.



En su oportunidad, el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, inició su intervención diciendo: “que como gobernador, como hombre ciudadano formado en el PRI, lamento de manera muy sentida la circunstancias que se han presentado, muy especialmente en la persona de quien era presidente municipal del municipio de Petatlán, Arturo Gómez Pérez, quien fue asesinado antier por la noche en la ciudad de Petatlán”.



Astudillo Flores agregó: “El gobernador del estado tiene muy presente, como priista, que Arturo Gómez Pérez fue un priista, en su tiempo, en su circunstancia, que fue presidente del PRI municipal en el año 2011, y que siempre, aun no siendo un elemento de nuestro partido ya, tuvo una actitud de un gran respeto y de una gran disposición para trabajar con su servidor, el gobernador, por lo tanto, como gobernador y quien fue integrante de nuestro partido en la nueva circunstancia política que hay en este país, no podemos soslayar este hecho como un hecho muy grave que lastima y afecta el sentimiento de muchas familias, de un pueblo que era gobernado acertadamente por el médico veterinario Arturo Gómez Pérez”.



Por lo que solicitó a todos los presentes guardar un minuto de silencio por la memoria del médico veterinario Arturo Gómez Pérez. Posteriormente envió un saludo a la familia de Arturo Gómez Pérez, “a su esposa Lety, de quien tenemos una relación amistosa desde hace tiempo y a toda su familia de quien lamentablemente fue asesinado de manera cobarde”.



El gobernador Astudillo Flores destacó que en “esta reunión de la Comisión Política Permanente ha tenido como objetivo central atender puntos necesarios para la aprobación, dentro de las facultades que tiene esta Comisión Política Permanente. Se ha aprobado, destaco, las comisiones que ustedes han conocido y han votado de manera afirmativa y se ha aprobado también la facultad para que nuestro partido vaya y registre la coalición con el Partido Verde Ecologista Mexicano en el tema del Congreso local”.



El primer priista de la entidad destacó que “es el mismo número de distritos que hace 3 años, el único que cambia es el distrito número, que estaba radicado en el XXIII y cambia por el número XXIV que está en la zona Centro, que está en Tixtla, Mochitlán, Quechultenango. El Verde planteó este cambio y entiendo, por lo que me comentó aquí el presidente, que se tomó en consideración para plantearlo, es el mismo número de diputaciones locales que hace tres años”.



Astudillo indicó “Vamos en una alianza con el Partido Verde y con el Partido Nueva Alianza para Presidente de la República. Vamos también en alianza para senadores con el Partido Verde y con el Partido Nueva Alianza. Y para diputados federales también vamos en una alianza estos 3 partidos, como ustedes habrán notado hay también un planteamiento innovador para Nueva Alianza, este es un asunto que en su momento, el Comité Nacional y el Comité Directivo Estatal tuvieron que discutir a efecto de poder incorporar a Nueva Alianza en esta fórmula”.



El gobernador anunció que es muy posible que se dé la visita del candidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, en el mes de enero. Además el gobernador del estado, integrante de esta Comisión Política Permanente, les ratifica lo que “yo he expresado, mi opinión personal es que los candidatos y las candidatas deben ser los que tengan mayor aceptación y posicionamiento, no son tiempos ni para hacer experimentos ni para aceptar tampoco caprichos de nadie”.



Estimó que las convocatorias para senadores, diputados federales y diputados locales están próximas a salir después del 3 de enero ya que el 15 de enero se deben registrar las coaliciones; como es muy posible que para para esa misma fecha se vea los de las posibles coaliciones en las candidaturas municipales.



El mandatario estatal deseo que el año 2018 sea un año en que le vaya muy bien a nuestro estado, en el que le vaya mejor que en el 2017, que ha sido un año complejo, no ha sido sencillo, pero con una gran determinación y firmeza tratamos de hacer nuestro trabajo de manera correcta todos los días. Hay circunstancias que quisiera uno resolver por nuestra voluntad, por nuestro ánimo, por nuestro propio entusiasmo pero que son muy complejas de resolver.



Subrayo “el estado de Guerrero no es un asunto sencillo para gobernar, es un asunto que requiere de constancia, de compromiso, de afecto y también de una gran permanencia y también de resistencia, frente a todos los problemas que se presentan cotidianamente, el gobernador del estado de Guerrero les expresa a ustedes mi afecto, mi respeto y les solicita de manera atenta su solidaridad también con el gobernador, el gobernador necesita a su partido, el gobernador conoce a su partido, el gobernador conoce a la militancia, la respeta y la aprecia, pero también el gobernador aprovecha este momento para decirles, yo los necesito a ustedes, no sé si ustedes me necesiten a mí, pero yo sí necesito a mi partido para gobernar Guerrero” , finalizó.