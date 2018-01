Frank en su tinta

SI EL PRESIDENTE Enrique Peña Nieto pronuncia volvido en lugar de vuelto, ¿por qué habría que exigirle educación al nuevo secretario de Educación, Otto Granados Roldán? Parte de su currículum dice “es un funcionario público, consultor, académico y diplomático mexicano. Ha desempeñado una extensa carrera en la actividad profesional y académica, las funciones de gobierno y los asuntos internacionales”. Sin embargo, nada de eso demuestra un tuit escrito el fin de semana por el flamante secretario de Educación en respuesta al anuncio del precandidato a la Presidencia de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que, de ganar la elección, echaría abajo la reforma educativa. Otto Granados escribió: “¿Es posible debatir con un orate? ¿Y así sueña con ser una opción? Más allá de sus problemas de senilidad y salud mental, le faltan ideas, argumentos, razones, hechos, datos duros y verificables, le sobra demagogia, falsedad e inmoralidad”. Más tarde agregó: “El orate me recuerda tanto la sabia admonición de Shakespeare cuando hace decir al conde de Gloucester: ‘desgraciados los tiempos en que los locos llevan de la mano a los ciegos’. Por México, tengámoslo en cuenta en 2018”. El anterior titular de la SEP, Aurelio Nuño, no sabía “ler” y el actual (Otto Granados) debate con el hígado. Pobre educación mexicana……. POR CIERTO, el gobernador de Oaxaca se sumó a las pifias presidenciales y en un discurso en su tierra, en presencia del propio Peña Nieto, dijo que “en México se ha ABRIDO una brecha entre el norte y el sur”. Y para rematar agradeció la “solidaridad solidaria” del presidente. Insisto en que, además de los exámenes físicos, psicológicos y toxicológicos (como también propone el precandidato del PRI, José Antonio Meade), también se deben hacer exámenes de cultura general a todos los que quieran ser gobernantes y legisladores……. EL SÁBADO estuvo en Guerrero (Cochoapa el Grande) la aspirante independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala de Calderón, y en los primeros días de este mes vendrá el priista José Antonio Meade. La ex panista anda en busca de firmas para logra la candidatura y Meade en su precampaña entre militantes del PRI, del Partido Verde y de Nueva Alianza……. COMO sucede cada tres años, las candidaturas a las alcaldías importantes de Guerrero, sobre todo en el PRI y en el PRD, ya se decidieron al más alto nivel. La decisión no va a gustar en algunos grupos al interior de ambos partidos políticos, principalmente en seguidores fanáticos de aspirantes, que presumen y publican en redes sociales encuestas “patito” hechas desde una computadora. Sin embargo, se trata de acuerdos cupulares entre los líderes de las corrientes influyentes. Y en efecto, pasa cada tres años. Obviamente, ha habido equivocaciones en algunas candidaturas. Errores que se pagan en las urnas……. POR CIERTO, en el PRD, uno de esos acuerdos cupulares incluye el apoyo al exgobernador Ángel Aguirre Rivero, quien, no solamente será candidato del Frente a la diputación federal por Costa Chica, sino que será legislador. Es decir, ganará la elección de calle, porque tiene trabajo en su tierra y región y porque cuenta con el apoyo hasta de petistas y priistas……. SIMPLE dato: Este miércoles (3 de enero) iniciarán en los 14 partidos políticos registrados en Guerrero las precampañas para las diputaciones locales. El 16 de enero comenzarán para las presidencias municipales…… PUNTO.