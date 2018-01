Revista de la Semana

¿Qué podemos esperar del año que acaba de empezar?

No falta quien me responda: Nada, pues no se ve algo que lo haga diferente del pasado, ¡vaya! ni siquiera la intención de los gobernantes por trascender, pero también hay quien nos dice que este año va dar un salto al siguiente escalón.

Estos modos de pensar nos recuerdan aquella frase redondeada por Campoamor: todo depende del color del cristal con que se mira, para los escépticos todo es igual, para nosotros fue un inicio excepcional, y es que a la mayoría la perspectiva se limita a lo que vemos enfrente, no al sentido que le debemos dar a la realidad.

Hay personas que todo lo ven mal, peligroso, pecaminoso, destructivo y menosprecian a los demás, otras, por el contrario, esgrimen optimismo, viéndolo todo bien bonito, agradable.

Lo cierto es que ni una postura ni otra son muy objetivas. En el mundo hay de todo: bueno y malo, acertado y desacertado, honesto y corrompido, justo e injusto, útil e inútil, protagonista y mediocre.

Cuando hablo del mundo, me refiero a la conducta de quienes vivimos en este planeta, que somos los que hacemos que sean buenas, regulares o malas. El mundo, la naturaleza, el átomo, las cosas, son buenas en sí, todo depende del uso que se haga de ellos.

El ser humano está llamado a recrear un mundo mejor, un mundo que se pueda ir perfeccionando, un mundo en el que pueda reinar la convivencia, la fraternidad; sin embargo, con frecuencia la convertimos en un lugar de sufrimiento, de recelos e insolidaridad, pobreza, abusos, corrupción, desorden...

Lo anterior viene a colación, porque la experiencia me ha enseñado que la vida es como un espejo; si sonrío, el espejo me devolverá la sonrisa. la actitud que tome frente a la vida, buena o mala, real o aparente, es la misma que la ida tome ante mí, por eso trato de ser auténtico y pugnar por la verdad; de ahí que yo trato de ofrecer vivencias y mensajes positivos que muchos así lo entienden, pero otros los descalifican. Así, al día siguiente de que apareció mi última columna del 2017 en este su periódico favorito, viví varias reacciones: Jesús me cuestionó: a poco usted es feliz; yo lo veo siempre serio y nunca lo he visto tomar. La felicidad para mí es satisfacción, un gusto grande. Tengo un trabajo que se acopla a mi vocación y lo desarrollo con gusto; me involucro en actividades sociales y me entrego a ellas con pasión; tengo amigos con los que me reúno un par de horas y disfrutamos alegremente el momento con un par de copas; teniendo presente de que “el que tiene un amigo, posee un gran tesoro” o aquel otro de “más vale un amigo que un peso en la bolsa”; y, cuando celebro un acontecimiento, lo vivo entre alegre charla y me consagro al vino. Los fines de semana los dedico a mi familia que me hacen sentir dichoso.

Después José me dice que ya me había de jubilar; lo haría si yo poseyera una fortuna para dedicarme a conjuntar mi obra literaria; pero la necesidad y el mantenerme activo me dan vida. Más tarde Julio me comenta: leí tu columna de ayer y así como tú, tuve altos puestos, pero nunca robé y sigo trabajando. Mario introduce por debajo de la puerta de mi casa un papel con el siguiente texto: Don Rafa ¡Felicidades! por su columna de ayer, estuvo muy bonita.

Posteriormente, para despedir el año convivo con mis leales amigos, quienes no sólo elogian mi mensaje, sino me demuestran con creces el valor de la amistad.

Ya por la noche asistí a unos XV años, debo advertir que al final escuche a varios asistentes manifestar que la fiesta fue excepcional, ahí no pude negarme a presentar en tres minutos a Mariana, por ello recibí felicitaciones, entre las que me dejó grato sabor fue el de una ameritada y respetable maestra que dijo: no sólo es buen escritor, sino también buen orador, yo los tomo como un cumplido de quienes verdaderamente me estiman.

Pero, volviendo a la pregunta con que inicié esta colaboración, diré que, en lo político no será difícil que sea peor que el pasado; sin embargo, en lo personal debemos aportar mucho para que algo bueno debamos esperar.

Las condiciones económicas siguen mal, pues, según informó Hacienda “para el acumulado de once meses, la recaudación tributaria cayó 0.1 por ciento, debido a una baja de 0.5 por ciento por IVA y de 17.7 por IEPS general, incluyendo gasolina y diese”. El “gobierno del empleo” resulta ilusorio, pues, al parecer, incluye la formalización de muchos ya existentes.

La inquietud y la zozobra no desaparecerán; el peligro nos seguirá acechando en todas partes, en las grandes cuestiones nacionales los partidos, todos coaligados, no se pondrán de acuerdo; continuará el inmovilismo en que vivimos, se recrudecerá la lucha por la Presidencia y menudearán los ataques y golpes bajos entre los candidatos.

Dicho de otra manera: políticamente no viviremos el mejor de los años posibles, pero, personalmente, muy probablemente no será tan malo como el que pasó.

Que estas líneas con que empiezo un año -portadoras de mis mejores augurios para 2018- por parte mía, las reciban con la sonrisa de alegría espiritual con que se saluda la presencia de una verdadera amistad.-