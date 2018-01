Rayados vs. Guindas

San Juan y Campo Agrícola volverán a buscar el pase a la gran final de Juvenil "A", tras imponerse de gran forma en sus respectivas series

Iguala, Gro., Enero 3.- Las semifinales del Apertura 2017-18 en Juvenil “A” pondrá frente a frente a los conjuntos de San Juan y Campo Agrícola, ambos ya se han enfrentado en dos ocasiones anteriores y el saldo ha sido positivo para los “rayados” con victorias.

Para lograr su cometido la escuadra de los “rayados” venció en la serie de cuartos de final al Internaciional y para el duelo de vuelta las cosas se detuvieron con empate a uno que dejó el global en 5-2.

Por su parte, los “guindas” tuvieron buen desempeño para eliminar al Reforma que llegaba con mejores estadísticas, pero al final de cuentas no pudo con ellos y terminó sucumbiendo en el duelo de vuelta 4-2, para que los números finales de esta serie se detuvieran en 7-4 que los regresa a una semifinal tras un par de tornes donde se quedaron en la orilla.

PEGARON EN MOMENTOS CLAVE

Campo Agrícola llegó al juego de vuelta con ventaja de 3-2 que los dejaba con la obligación de hacer un buen partido para evitar las sorpresas y a la hora de estar en la cancha lograron ponerse en ventaja con el tanto de Axel Pérez al minuto 35; Reforma no se quedó de brazos cruzados y dos minutos después puso el empate a un tanto en los botines de Armando Vázquez; previo a terminar el primer tiempo Campo Agrícola dio un golpe anímico en su rival gracias al tanto del mismo Pérez.

Para el segundo tiempo los “guindas” se pusieron a tiro de la semifinal cuando al minuto 42, Johan Salas puso el 3-1 que era ya una loza difícil de superar, pero los “reformistas” se negaban a quedar fuera y al 50 pusieron el 3-2; el tanto que acabó con toda esperanza del Reforma fue cuando José Melquiades al minuto 71 hizo el 4-2 final que pone al Campo Agrícola en la antesala de la final.

FINIQUITARON LA SERIE

La escuadra de San Juan una vez más se metió a una semifinal tras finiquitar la serie jugando de gran forma ante el Internacional, ya que en el partido de vuelta de los cuartos de final llegaba con ventaja de 4-1, en donde comenzó bien su trabajo al marcar el primer gol de tiro de penal que hizo efectivo Ronaldo Román al minuto 9.

Tras esta anotación los “interistas” se lanzaron al frente y fue hasta el segundo tiempo cuando por conducto de Jesús Arellano lograron empatar el marcador; tras esta anotación los “rojos” buscaron descontar pero no lograron hacer más, consumándose así el triunfo “rayado” que los deja soñando una vez más con la cuarta final consecutiva de su historia.