Candidatura de Aguirre, no está decidida aún: PRD

El secretario general del PRD nacional, Ángel Ávila Romero aseguró que la posible postulación del ex gobernador de Guerrero, será definida por el órgano electivo de “Por México al Frente”

Ciudad de México, Diciembre 24.- El ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero todavía no tiene ganada la candidatura a la diputación federal por el Distrito 08 de la Costa Chica.

En entrevista con Excélsior, Ángel Ávila Romero, secretario general del PRD nacional, afirmó que pese a que el ex mandatario guerrerense aparezca en las listas de aspirantes, será el Comité y Consejo Nacional del sol azteca, los que respalden o no, su postulación.

“Finalmente es una decisión del órgano electivo si este personaje será o no abanderado de la coalición “Por México al Frente’”, señaló.

Sobre la presunta responsabilidad que los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desapareciedos en Iguala, dicen que tiene Ángel Aguirre, el dirigente perredista indicó que hasta ahora las investigaciones del caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa apuntan a cuestionamientos sobre la actuación del gobierno federal.

“Hay varias cosas que el gobierno no ha querido aclarar sobre el caso de los 43, el hecho de que organismos internacionales ya no estén continuando con la investigación, deja entrever la opacidad del caso, además de que no existen pruebas suficientes para culpar a alguien en términos de la Constitución, por lo que él puede ejercer sus derechos políticos”, resaltó.

Cabe señalar que el ex mandatario local tuvo que dejar su cargo tras haber sido señalado como implicado en la desaparición de los estudiantes en septiembre de 2014.