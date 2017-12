Voto Miserable

El desencanto con la democracia no es exclusivo de México. Observamos este fenómeno en la mayoría de los países occidentales. Hemos perdido las ilusiones sobre los motivos que nos llevan a votar. Ahora sabemos que la gente vota por miedo, por odio o por ambición

Faltan pocos días para que acabe 2017. El año entrante la agenda nacional estará dominada por el proceso electoral. Algunos nos asomamos a ese horizonte con un peno- so sentimiento de desilusión. La democracia que tenemos no es la que queríamos hace veinte años.

Una respuesta es que la calidad de la democracia depende de la calidad de la ciudadanía. Si no tenemos una mejor democracia es porque nosotros, los mexicanos, no la hemos construido. El fracaso ha sido nuestro. Me parece que esta explicación no ofrece la última palabra. Es cierto que la calidad de la democracia depende del pueblo, pero para ello es indispensable que se cumplan ciertas condiciones.

El desencanto con la democracia no es un fenómeno exclusivo de México. Observamos este fenómeno en la mayoría de los países occidentales. Hemos perdido las ilusiones sobre los motivos que nos llevan a votar. Ahora sabemos que la gente vota por miedo, por odio o por ambición. Dicho de otra manera: se vota por las peores razones y muchas veces ni siquiera por razones, sino por las emociones más oscuras y negativas. Nuestra democracia es tan sucia como nuestras conciencias.

Eso lo saben quiénes quieren recibir votos y, sobre todo, lo saben las compañías de publicidad política que les ofrecen votos. El triunfo de Donald Trump en Estados Unidos es una demostración alarmante de que la tecnología más actual permite que un candidato abyecto, repugnante, pueda ganar una elección nacional en contra de todos los pronósticos.

Para ganar una elección no importan los proyectos ni las ideas ni los valores. Lo único que vale es que el día de los comicios las personas depositen su voto por uno de los candidatos. Y para lograr que el votante se levante de la cama, camine a la casilla y deposite una boleta en la urna se ha desarrollado una tecnología impresionante fundada en los experimentos más sofisticados sobre la conducta humana.

Un antecedente de esta tecnología esta en los experimentos sociales de los regímenes totalitarios del siglo anterior. Con ayuda de la prensa, el radio y el cine, las masas de naciones como Italia y Alemania se volcaron a las calles y a las plazas para apoyar a sus gobiernos. La manipulación de las creencias y emociones de la población —cuidadosamente diseñada desde las oficinas de propaganda— llego a niveles que nunca se habían visto antes en la historia de la humanidad.

La tecnología electoral de nuestros días no solo se basa en los experimentos psicológicos de la propaganda política del siglo anterior. También se apoya en el desarrollo extraordinario de la mercadotecnia. En la economía actual no importa la calidad, el precio o la bondad de un producto. Lo que vale es la campaña de publicidad que se hace de el en los medios de comunicación, como la televisión y, ahora, el Internet. No hay mucha diferencia —hoy en día— en los recursos que se usan para asegurarse de que una persona se levante de la cama, camine al supermercado y compre un producto, de los que se utilizan para ganar votos.

No nos damos cuenta de que muchas de nuestras decisiones están manejadas por grandes corporaciones que, por medio de una sofisticada tecnología, se aseguran de que hagamos lo que ellas quieren. La triste realidad es que somos como perros entrenados por amos que no conocemos.

La democracia requiere que la gente sea libre para decidir. Pero no somos libres. Estamos manipulados por el sistema tecnológico para que nos comportemos de la manera que conviene a los intereses del poder político y económico. Para ser libres y, por lo mismo, demócratas genuinos, tenemos que resistir de manera activa a ese monstruo de mil tentáculos. Debemos hacer un esfuerzo para no caer en las trampas de la publicidad y pensar con rigor, objetividad y bondad acerca de las diversas opciones que tendremos en la boleta electoral.

No nos queda más remedio que trazar una distinción entre la democracia real y la democracia realmente existente (como hacían quienes se esforzaban por defender el comunismo a pesar de las atrocidades del estalinismo y el maoísmo). La democracia real está por construirse. Para ello tendremos que luchar en contra de enemigos muy poderosos.