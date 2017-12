¡Primeros campeones!

Tamarindos “A” hizo historia tras derrotar 1-0 a Cañeros, en la gran final de Preescolar

Iguala, Gro., Diciembre 24.- La historia de la categoría Preescolar tiene al conjunto de Tamarindos “A” como su primer campeón luego de un torneo perfecto donde no conoció la derrota y de paso lo cerró con victoria de 1-0 sobre Cañeros que le metió enjundia pero un descuido le costó quedarse con las manos vacías, pese a cerrar con todo en este duelo que tuvo una gran entrada para ser testigos de la gran final del Apertura 2017-18, una historia para nunca olvidar.

Para este encuentro los equipos no escatimaron esfuerzos por llegar al gol, el ímpetu de los 22 guerreros en cancha empujados por sus técnicos y porra dejaba ver un duelo donde lo único que importaba era el gol; algunas llegadas se quedaron cerca de su objetivo pero gracias a la intervención de los metas el grito de gol quedó ahogado.

Con el empate a cero goles se terminó la actividad de este primer tiempo en el cual no se hicieron daño y para el regreso a la cancha fue el conjunto “tamarindero” el que logró llegar al gol luego de que en un tiro de esquina Cañeros dio rebote en los linderos del área grande, la bola fue a parar en los botines de Wilber Arriaga quien sin pensarlo sacó un tiro que se fue al fondo de las redes.

Tras esta anotación que se gestó al minuto 28 el duelo dio un giro de 180 grados, por un lado los “tamarinderos” defendieron su ventaja y los “leones” desesperados buscaron a toda costa el gol del empate, pero una y otra vez no lograban penetrar a una defensa bien plantada que alejaba el peligro entregando el alma en cada barrida.

Poco a poco el tiempo se fue convirtiendo en el peor enemigo de Cañeros, que con angustia vio como el título se abrazó de su rival tras el silbatazo final que decretaba que Tamarindos “A” era el primer campeón de una categoría que le espera muchas historias por contar.

Al término del encuentro la directiva de la Liga de Futbol Amateur Iguala inició la premiación con los primeros tres lugares del goleo, el campeón en esta ocasión fue para José Luis Oléa, de Lobos Iguala “A” tras anotar 40 goles; el tercer lugar de este certamen fue para Lobos Iguala “A”, posteriormente se entregó el trofeo a Cañeros como subcampeón y se cerró con broche de oro premiando a Tamarindos “A”.

ALINEACIONES:

Cañeros: Farit López, Alexis Torres, Mateo Farina, José Marcial, Edwin Varela, Iker Moyo, Manuel Ocampo, Derek Román (c), Israel Flores, Giancarlo Arteaga y José Hernández. DT Feliciano Martínez.

Tamarindos “A”: Luis Rodríguez, Jonathan Salazar, Iker López, Pablo Serrano, Miguel Catalán, Alexander Mancilla, Edgar Carvajal, Antonio Ramírez, Diego Méndez, Axel Montañez y Wilber Arriaga. DT Juan Carlos García.