¡Un león bicampeón!

Cañeros conquista el título de la categoría Infantil "A" tras vencer en penales 5-4 al Internacional, luego de empatar a cero goles durante el tiempo regular y extra

Iguala, Gro., Diciembre 24.- La gloria volvió a tocar a Cañeros en la categoría de Infantil “A”, ya que en este Apertura 2017-18 logró salir con el brazo en alto tras vencer al once del Internacional que le puso corazón pero no fue suficiente para derrotar a los “leones” que definieron la batalla en la tanda de penaltis con marcador de 5-4 que fue celebrado con fervor por porra, jugadores y cuerpo técnico.

En el tiempo regular la situación se quedó con empate a cero goles, para los tiempos extra Cañeros estuvo cerca de liquidar el partido pero llegó la mano salvadora del meta “interista” Roberto Jiménez, quien sacó de la línea la pelota que ya se iba al fondo de las redes; tras este resultado la escuadra “verdiblanca” logra el bicampeonato luego de ganar la edición anterior a Tamarindos.

UNA LUCHA SIN TREGUA

En el comienzo del encuentro ambos conjuntos buscaron darle circulación a la pelota, la lucha en el medio campo fue intensa por tener la posesión para generar llegadas de gol y poco a poco los minutos fueron transcuerriendo hasta que llegó el silbatazo que mandó esto al descanso luego de 35 minutos en donde no hubo movimiento en las porterías.

Para el segundo llamado a la cancha una vez más la tónica se mantuvo, en defensa mantuvieron el orden y muy difícilmente había errores que provocaran se abriera este marcador que perduró hasta el final del tiempo regular, tras el silbatazo los tiempos extra fueron necesarios y jugar 8 minutos cada uno.

LOS “LEONES” PUDIERON DEFINIRLO

En el tiempo extra el conjunto de Cañeros tuvo un par de ocasiones para liquidar el duelo, pero el meta “interista” estuvo atento para sacar el peligro, mientras que el “inter” pese a buscar en velocidad hacer daño, no logró encontrar la fórmula para abrir un cerco defensivo que cerró a tiempo en las jugadas que le generaban peligro; en la recta final del primer tiempo extra la situación se puso complicada para los “rojos” cuando sufrieron la expulsión de un defensor; Luis Salgado, técnico de Cañeros al verse esta situación hizo una serie de modificaciones para refrescar el ataque, pero pese a generar algunas llegadas estas no llegaron a su objetivo y todo se terminó para irse a la definición en los tiros penales.

CAÑEROS LO DEFINIÓ MEJOR

En la tanda de tiros penales fue el conjunto de Cañeros el más certero para llevarse las corona que los pone como el bicampeón de Infantil “A”, Kevin Memije, Israel Álvarez, Jorge Barrera, Edwin Mayo e Israel Miranda anotaron, mientras que Edgar Castrejón erró su disparo. Por parte del Internacional anotaron Jared Lara. Yael Carbajal, Tomás Arce, Fernando Estrada y erraron sus tiros Raúl Zepeda y Alexis Arriaga.

ALIENACIONES:

Cañeros: Moisés Suárez, Edwin Moyo, Fabián Morales, Cristian Ayala, Gael Miranda, Jorge Barrera (c), Jair Ramírez, Ángel Díaz, Rey Zambrano, Israel Álvarez y Kevin Memije. DT Luis Salgado.

Internacional: Roberto Jiménez, Thomas Arce, Iván Domínguez, Alexis Arriaga, Manuel Figueroa, Brayan Bautista, Yael Carbajal, Fernando Estrada, Jared Lara, Alan Benítez y Fernando Peralta. DT Abraham Alvira.