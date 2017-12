Convocan a la población igualteca a depositar la basura en su lugar

Iguala, Gro., Diciembre 23.- Ante la proliferación de basura en las calles que se está generando en este mes decembrino, la regidora de Ecología de Iguala, Teresa Romero Fernández convocó a la población igualteca a depositar la basura en su lugar, evitar la dispersión de ésta y cuidar la imagen de la ciudad igualteca.

En entrevista, Romero Fernández dijo que ella ha venido solicitando de manera recurrente a la población igualteca a asumir una cultura y habito de depositar la basura en su lugar y en los camiones recolectores para que ésta no ande rodado en las calles y al final algunos vecinos terminen quemándola en los terrenos baldíos.

“La invitación es constante y más en esta época que es cuando se genera más basura. Le pedimos a la gente que no la tire ni la queme, no sólo por la imagen negativa que se genera, sino por los problemas de salud que se generan en los niños y adultos”.

“La quema de la basura es una constante y esta se acentúa más en las colonias 24 de Febrero y El Capire, donde todas las mañanas se ven fumarolas, en la cual el área de Ecología hace lo que le corresponde, sin embargo, la gente vuelve a reincidir”.

“En todas las colonias por lo regular queman basura. Estamos invitando a las personas que no quemen basura, pero vemos que no entienden”. Es por eso que exhortó a los ciudadanos a concientizar sobre el cuidado del medio ambiente y para ello no deben de tirar basura en las colonias, ni quemarla porque pueden ocasionar daños a la salud de los habitantes de todo Iguala.