Mon Laferte anuncia su retirada de los escenarios

Ciudad de México, Diciembre 23.- Luego de terminar con su extensa gira por Latinoamérica, y de 10 años de carrera musical, la cantante chilena Mon Laferte confirmó su deseo por retirarse de los escenarios temporalmente.



A pesar de encontrarse en uno de los mejores momentos de su profesión, la intérprete confesó en una conferencia de prensa que está padeciendo los estragos del éxito.



“Han sido tres años de no parar y me duele la espalda horrible de tantas giras y viajes”.



“Necesito un tiempo también como para reflexionar lo que ha pasado, porque no he tenido el momento como de parar y ver todo lo que ha pasado este tiempo, que han sido cosas increíbles”, agregó.



De la misma manera, Mon Laferte explicó que ya tiene planeadas algunas actividades para esta pausa laboral.



“Tengo ganas de escribir, tengo muchas canciones, tengo un proyecto ambicioso que quiero hacer que mezcla música, danza, entonces necesito tiempo para esto, así que nunca pensé que iba a pedir parar pero sí, yo lo pedí, lo necesito”.



Sin embargo, antes de iniciar con esta ausencia del ambiente musical, la cantante realizará un concierto junto al tenor Placido Domingo, evento que la tiene muy nerviosa.



“Yo no he hablado con él todavía, entonces eso creo que me genera más nervios, estoy súper impaciente, no sé cómo será su personalidad, me imagino que debe ser muy detallista para trabajar, entonces cómo quiero aprender de él y también me genera un miedo de si lo voy a hacer bien, se me olvidan las canciones cuando me pongo nerviosa, aunque me la sepa se me borra por completo, a veces un coro completo”, finalizó.