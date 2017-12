Reclama expresidente de Cataluña diálogo; receta de Rajoy fracasó, dice

Bruselas, Bélgica, Diciembre 23.-

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont propuso al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, entablar un diálogo “sin condiciones previas” para emplear una “receta política” que desbloquee la situación en Cataluña.



El expresidente catalán, que lleva casi dos meses en Bélgica y al que reclaman las autoridades judiciales españolas, aseguró que él “siempre ha tenido como vía prioritaria el diálogo” y que ha sido el Gobierno el que “ha optado por la unilateralidad”.



"Ha llegado el momento de dialogar, hay que optar por la política, la receta de Rajoy ha fracasado”, dijo el depuesto presidente catalán.



En una rueda de prensa en el que estuvo arropado de otros miembros de su lista electoral Junts per Catalunya, como Eduard Pujol, Aurora Madaula, Lluís Puig y Clara Ponsatí, Puigdemont reclamó a Rajoy reunirse “en Bruselas o en otro país de la Unión Europea, menos España, por motivos evidentes”.



"Hasta voy a Moncloa (sede del Gobierno español), si me dan garantías”, añadió en un momento Puigdemont.

"Sería un gesto de buena voluntad por parte del Gobierno español querer reunirse con el representante de la mayoría parlamentaria independentista”, dijo.



"El señor Rajoy lo ha intentado todo menos una cosa, sentarse a hablar”, agregó Puigdemont.



Consideró que el presidente del Gobierno “tiene una oportunidad magnífica de empezar a ponerse del lado de las soluciones y no crear así más problemas”.



"Es la hora de la receta de la política”, insistió Puigdemont, quien recordó que llamó a Rajoy para felicitarle por su elección en el Gobierno central en 2016, mientras que el político gallego no hizo lo mismo cuando él fue elegido presidente de la Generalitat tras los comicios de 2015.



"La historia dice que yo ese gesto ya lo he hecho otras veces”, señaló, al ser preguntado sobre si esperará a ser contactado por el Gobierno o estaría dispuesto a tomar la iniciativa del diálogo.



El expresidente catalán no aclaró qué piensa hacer en las próximas semanas, si quiera si persiste en su intención de ser investido, a pesar de que para ello debería viajar a España, donde sería detenido.



Preguntado sobre si está dispuesto a regresar de todos modos y asumir el riesgo de ir a prisión, Puigdemont dijo que “la pregunta es si en democracia se respetará lo que han votado 2.1 millones de personas”.



Por otra parte, el expresidente catalán pidió a la Comisión Europea que “escuche” a los independentistas puesto que si quiere pronunciarse sobre la situación “como mínimo” debe atender a “todas las partes”.



No pido a la CE que cambie su opinión, tiene todo el derecho a apoyar la receta del señor Rajoy a pesar de que no ha funcionado nunca. Solo le pido algo que nos hemos ganado en las urnas y es que nos escuchen”, insistió.



El político catalán, de 54 años, compareció este viernes en una rueda de prensa después de que el bloque independentista revalidara este jueves su mayoría absoluta en las elecciones autonómicas convocadas tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, unos comicios en los que, sin embargo, el primer partido en votos y escaños fue Ciudadanos.



El lugar elegido para la rueda de prensa fue el Brussels Press Club, el mismo en el que Puigdemont compareció ante los medios de comunicación junto a varios de sus exconsejeros el pasado 31 de octubre, un día después de conocerse que había abandonado Cataluña.



El propio Puigdemont ha explicado su intención de pasar la Navidad en Bélgica, hasta donde se desplazará su familia.



Desde el pasado 5 de diciembre, sobre el expresidente como los exconsejeros Clara Ponsatí, Lluís Puig, Meritxell Serret y Toni Comín no pesa una euroorden de entrega europea en Bélgica, pero se encuentran investigados en España en el Tribunal Supremo por presuntos delitos como rebelión, sedición, prevaricación o malversación.