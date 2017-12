Comienza la fiesta grande

Reforma vs. Campo Agrícola, Preventivos frente a Nueva Alianza, San Juan vs. Internacional y Cesvi vs. Cañeros, cuartos de final de ida en Juvenil "A"

Iguala, Gro., Diciembre 23.- Las emociones están listas para hoy sábado con una edición más de la liguilla en la categoría Juvenil “A” y para este Apertura 2017-18 el formato de competencia será a ida y vuelta como en las últimas ocasiones; para el arranque San Juan sale como el tricampeón e invicto que buscará a toda costa empatar la marca del Campo Agrícola y Unión Iguala como los últimos tetracampeones; mientras que Preventivos que también llega invicto, quiere a toda costa sacarse la espinita tras la última final donde cayó por la mínima diferencia.

El duelo que abre las acciones de esta liguilla será el que escenifiquen los conjuntos de Preventivos y Nueva Alianza, hasta el momento la escuadra de los “guardianes” se ha mostrado como un rival con mucha dinámica que acaba a sus rivales con su velocidad, mientras que para los “aliancistas” será su primera liguilla y deberán ser precavidos para poder salir adelante.

A las 12:00 horas saltará a la cancha el conjunto de Reforma que llega como tercero de la tabla y con hambre de llegar de nueva cuenta a una final como en el 2005; Campo Agrícola será su rival y buscara repetirle la dosis como en el 2008 cuando eliminó a los “reformistas” en la tanda de tiros penales.

A la misma hora pero en la cancha 3 de la UDI se medirán en la cancha Cesvi Universidad y Cañeros, ambos conjuntos desde el 2013 se han enfrentado en liguilla en cuartos de final o semifinal y para esta nueva historia ambos conjuntos están dispuestos a todo con tal de sacar ventaja en una batalla que augura muchos goles luego de los últimos enfrentamientos.

El cuarto partido será protagonizado a las 13:30 horas, en donde San Juan, actual campeón intentará pegar en el marcador ante Internacional que regresa a una liguilla tras algunas ediciones de ausencia.