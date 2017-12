Incondicional el apoyo federal en seguridad: Osorio Chong

Ciudad de México, Diciembre 22.-

El titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que las autoridades federales no condicionan su apoyo para garantizar la seguridad de la ciudadanía, y por enésima vez convocó a los gobiernos estatales y municipales a cumplir con su obligación constitucional y fortalecer sus corporaciones policiacas para enfrentar la difícil situación de violencia que enfrenta el país.



“No estamos condicionando el apoyo ni el respaldo absolutamente a nadie. Porque nosotros, como ustedes, servimos a la sociedad mexicana”. Agregó que el trabajo de la Policía Federal (PF) no busca reconocimiento, sino cumplilr con su deber y responsabilidad.

Al encabezar la ceremonia Mérito y Reconocimiento 2017 en el Centro de Mando de la PF, donde más de 2 mil agentes fueron ascendidos, destacó la importancia de que la seguridad y las corporaciones que la brindan sean iguales en cualquier estado o municipio.



“Cuando se dice: ‘los problemas de seguridad en el país’, y se quiere enfocar única y exclusivamente en el término federal, les decimos que nosotros hemos cumplido con lo que nos ha tocado en la responsabilidad del gobierno de la República, pero que acompañamos también a lo local. Y en lo local tienen que hacer su parte.



“No puede seguir pasando el tiempo esperando una reforma legal que se presta a politizarla, como ha sucedido con el tema de la policía estatal o mando único o mixto, y que con ello se aleje de la responsabilidad que constitucionalmente se tiene en lo local y en lo municipal. Mientras se discuten en otros lugares, aquí seguimos preparando de la mejor manera a nuestra institución (la Policía Federal) y lo mismo debe de pasar en estados y municipios. Nuestra PF y nuestras fuerzas armadas no pueden seguir haciendo el trabajo que corresponde a las corporaciones locales.”



Explicó que debido a las dificultades que se enfrentan en algunas partes del país, las fuerzas federales están presentes porque las instituciones locales no pueden hacer frente a la delincuencia. “Hoy lo hacemos en estados donde no se forman policías, no se capacitan, donde no se está haciendo lo que le toca a una entidad, y entonces tienen que entrar nuestras fuerzas armadas y la PF”.



Los gobiernos locales deben hacer su parte y las corporaciones locales deben capacitarse, prepararse y adiestrarse al igual que lo ha hecho la PF, una institución de élite que cuenta con más confianza entre la ciudadanía. “Según datos del Inegi, es la corporación de policía más reconocida en nuestro país: siete de cada 10 mexicanos les tienen confianza”. Felicitó a los elementos y los instó a seguir cumpliendo con su deber para seguir avanzando por esta ruta.



Osorio Chong subrayó que 2018 representará un reto mayor en el que no se debe permitir que la delincuencia avance y convocó a todos los integrantes de la PF a redoblar esfuerzos para impedir que el proceso electoral de 2018 sea utilizado por la delincuencia para lastimar a las instituciones o a los ciudadanos.



Aclaró que con el nuevo sistema de justicia penal no se le puede dar mayor peso al debido proceso de quienes infringen la ley, dejando de lado los derechos de las víctimas y de los policías que arriesgan su vida por la sociedad mexicana.