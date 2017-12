¡Brindis de campeón!

Monterrey se sacude malaria de finales y gana la Copa MX tras vencer 1-0 a Pachuca

Monterrey, NL., Diciembre 22.- Rayados de Monterrey terminó con la maldición de la gallina y cortó de tajo el dominio de Pachuca sobre los equipos regios al vencer 1-0 a los Tuzos y proclamarse ¡Campeón de la Copa MX!

El primer título bajo la era de Antonio Mohamed tras los fracasos del Clausura 2016 contra los mismos hidalguenses y ante Tigres del Apertura 2017, ambos perdidos en su cancha, donde ahora les llegó un bálsamo para curar las heridas e inyectarles ánimo de cara al 2018.

La primera parte fue mala, un partido fuera de ritmo, cortado y soso se dio en los primeros 45 minutos, en los que si bien Rayados fue ligeramente mejor que el rival, no crearon las suficientes oportunidades para irse adelante en el marcador.

Al 8’ Avilés Hurtado tuvo un mano a mano con el portero Alfonso Blanco y el arquero de los hidalguenses aguantó para taparle el ángulo de disparo al delantero colombiano y al 25’ Juan Pablo Carrizo dio un susto cuando se techó en un tiro de esquina, le pelota le llegó a Franco Jara que estaba solo en el área chica y de manera increíble no pudo empujar a las redes.

Después al 44’, José María Basanta se salvó de ser expulsado al realizar una entrada fuerte sobre el japonés Honda, con los tacos por delante, pero el silbante Jorge Durán sancionó con el cartón amarillo al capitán de la Pandilla.

En la segunda mitad, Monterrey mejoró un poco respecto a lo que se vio en el primer tiempo, y al 56’ los albiazules pudieron elaborar la jugada con la que puso adelante a los regios, cuando Avilés recibió una pelota filtrada en el área, enfiló a la portería y ante la salida de Blanco, tocó a la derecha del guardameta que aunque logró tocar la pelota, no logró evitar el 1-0 a favor de Rayados.

Al 64’ de nuevo Hurtado realizó una jugada individual y al entrar al área sacó un disparo con potencia, pero directo a las manos del portero, quien enfrió la llegada de peligro a su arco.

El tiempo seguía su curso y Mohamed mandó a Jesús Molina al campo para reforzar la recuperación de la pelota y sacó a Dorlan Pabón completamente fundido; después también salió del terreno de juego Funes Mori y dejó su lugar a Ponchito González, cediendo la salida de los Tuzos, pero no hubo tiempo para más y Rayados se levantó con el campeonato de la Copa MX.