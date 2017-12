Monitoreo Político

Estimados lectores los saludo con el gusto de siempre a solo dos días de que festejemos con nuestros seres queridos la tradicional cena de Noche Buena y el arribo de la Navidad aprovecho la ocasión para agradecer a la Casa Editorial “Diario21”, a sus directivos encabezados por el Director General Profr. Jorge Albarrán Jaramillo, a su distinguida esposa, la maestra Ninfa Mendoza de Albarrán y a mi amigo el Lic. Cuauhtémoc Albarrán Mendoza, por permitirme ser parte de este equipo de trabajo informativo el cual realizo de manera responsable, con el mejor entusiasmo y profesionalismo que tiene como finalidad compartir los acontecimientos que se originan cotidianamente en nuestro entorno, además extiendo mi humilde reconocimiento a todos los compañeros que hacen posible que el “Diario 21” llegue a Ustedes puntualmente..!!

En otro tema les comento que el Gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores participó en la Sexagésima tercera sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública que se conforma por los Secretarios de Gobernación, de la Defensa Nacional, Marina, el Procurador General de la República, los gobernadores de todas las entidades federativas, el Jefe de Gobierno de la Capital del país, el Comisionado Nacional de Seguridad Publica y el Secretario Ejecutivo del SNSP.

La sesión fue encabezada por el Presidente de la República Enrique Peña Nieto en donde manifestó que el garantizar la seguridad de las familias mexicanas es un trabajo primordial desde el inicio de su gobierno el cual se debe de ir de la mano entre los tres niveles de gobierno y con la participación de la sociedad, dijo que la seguridad es un asunto de estado y que se tiene que enfrentar con decisión para disminuir este problema que atañe desde hace muchos años a la sociedad de México.

El gobernador Héctor Astudillo Flores ha señalado que se redoblarán esfuerzos en este tema y se trabaja diario para garantizar a los guerrerenses las condiciones de seguridad que se merecen..!!

Hablando de otro tema el Secretario de Fomento y Desarrollo Económico en el estado Álvaro Burgos Barrera informó que el gobernador Héctor Astudillo Flores firmó un convenio de colaboración con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofermex) dependiente de la Secretaría de Economía Federal en donde junto con el Poder Legislativo y los diez principales municipios de mayor actividad económica en el estado se firmó éste convenio en el cual se busca que el ciudadano, el emprendedor o empresario vea una serie de reducción de trámites para poder iniciar un negocio o para traer más inversiones a Guerrero; se busca desburocratizar la actividad entre el sector público reduciendo trámites, tiempo y lo más importante que sea de forma transparente para abatir la corrupción que los trámites que se tengan que seguir estén publicados que sean los mínimos necesarios para poder iniciar un negocio y para hacer cualquier trámite en las dependencias a nivel estatal.

Burgos Barrera señaló que hace dos años en un estudio de los ambientes de negocios que se realizó, el Estado de Guerrero ocupaba el lugar número treinta y hace un par de meses de dio a conocer el nuevo este estudio que se dan tanto en los estados como en los municipios y Guerrero ocupa ya el lugar número dieciocho y todo esto gracias precisamente a las políticas públicas que el gobernador Héctor Astudillo ha implementado desde el inicio de su administración y que se sigue trabajando para poder reducir ese índice y que en los próximos años seamos uno de los estados en donde los inversionistas nacionales y extranjeros miren hacia Guerrero y el día de mañana generen los empleos que tanto se necesiten..!!

Pasando a otro tema estamos en pleno proceso electoral 2018 los actores afinan sus estrategias sus discursos sus propuestas con el fin de buscar acercarse a sus electores y a la sociedad en general para que sean convencidos de que ellos son la mejor opción por ello todo lo dicho hecho de los candidatos entra en juego pasa por una mirada escrutadora de un público suficientemente informado que valora y expresa su sentir de diversas formas, Andrés Manuel López Obrador presunto candidato presidencial de Morena ha hecho una propuesta errónea, o simplemente mediática esta posición de López Obrador es nueva pero no lo es en su persistente crítica a las Fuerzas Armadas, las critica por mantener el estado de derecho por poner en riesgo su vida y defender a la población de actos delictivos pero lo que ha hecho Andrés Manuel es defender de manera indirecta o no tan indirecta como lo ha hizo en el caso de Tepic o como lo ha hecho con los del huachicol y una serie de personajes rufianes en general que lucran socialmente con las demandas e intereses de la población.

Dijo textualmente el líder de Morena “vamos a explorar todas las posibilidades desde decretar una Amnistía escuchando a las víctimas exigir al gobierno de Estados Unidos que lleve a cabo campañas para minorar el consumo de drogas”, estos puntos como la Amnistía, actos ilícitos y escuchar a las victimas están en una situación extraña por decirlo de una manera tranquila los dos últimos aspectos de escuchar a las víctimas y que Estados Unidos haga lo que le decimos que es un aspecto fuera de lugar.

La respuesta de los diversos actores políticos en campaña no se hicieron esperar Margarita Zavala dijo que López Obrador desea hacer de México un país de impunidad, Anaya señaló que es una locura más del Tabasqueño, Mancera dijo que Andrés Manuel no lo medito, José Meade le reviró diciendo que él está con las victimas no con los victimarios; sin embargo los señalamientos más fuertes lo oyeron de las Fuerzas Armadas el General Secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos dijo “a mí me parece que no sería lo más conveniente para México están dejando de lado todo el mal que han hecho al país cuanta gente han muerto como es posible pensar que se de una amnistía estoy en contra”; por su parte el Almirante Secretario de Marina Francisco Soberón Sanz expresó “sería convertir al Estado en un país impune.

Algunos familiares de las víctimas le dijeron a López Obrador que ojalá él no tenga que perder un familiar por la violencia. Como podemos ver estimados lectores don Andrés Manuel López Obrador no solo desconoce de estos temas tan delicados que tienen que ver con la seguridad sus interés políticos de esa hambre de poder por llegar a la Presidencia de la República, Ustedes tendrán la última palabra el primer domingo de julio del 2018..!! LES DESEO A TODOS (as) QUE PASEN UNA FELIZ NAVIDAD Y UN PRÓSPERO AÑO NUEVO..!! Nos leemos hasta la próxima..!! Salud y Bienestar, Camarada..!! Ánimoooooooooo.