Epistolario

LEONARDO: Hoy me desperté con una sonrisa -cosa rara- y con el ánimo de entonar algún villancico, pero al rato, conforme iba recibiendo información de amigos y corresponsales me pasó lo que a la rana René: se me quitó. Me desperté sin ganas de hablar de lo rutinario que me parece ya la política, pero no puedo pasar por alto el garrotazo que nos asestó TRUMP con su reforma fiscal, y, por otro lado, que ni por acercarse la Navidad aminora la violencia.

Sea lo que sea el “señor zanahoria”, su reforma fiscal le da a su país capitalista nuevos aires de desarrollo, pero a México le da en lo que más duele porque, de acuerdo con analistas que sí saben de economía y finanzas, cerrarán empresas globales que aquí se habían establecido para retornar como las golondrinas, con las consecuencias correspondientes.

Si bien beneficia a los grandes capitales yanquis, debe reconocerse que TRUMP, a la vez que alienta la inversión, atrae empresas y genera empleos. Da al sistema americano una modernidad no vista en tres décadas, según dicen los expertos. Reduce las tasas impositivas, como el ISR, y otorga un deducible del ciento por ciento la inversión que hagan nuevos negocios, entre otros beneficios.

No digo que sea un ejemplo a seguir, pero TRUMP protege las empresas de su país, algo que no ocurre aquí. En México subimos impuestos y precios de los combustibles, servicios públicos y mercancías. La inflación vuelve a alcanzar una cifra récord, para ubicarse en el nivel más alto de los últimos 16 años en el mes de diciembre, producto del incremento en los precios de bienes y servicios como la gasolina de bajo octanaje, el gas doméstico LP, así como el transporte aéreo, los servicios turísticos en paquete y el jitomate. El Índice Nacional de Precios al Consumidor registró durante la primera quincena de diciembre de 2017 un crecimiento de 0.44%, con lo que la variación anual llegó 6.69%, la tasa anual más alta para una primera mitad del año desde mayo de 2001.

La reforma fiscal de TRUMP nos pegará, sin duda. Entre otros efectos, los empleos que PEÑA NIETO dice haber creado más que cualquier otro sexenio, se van para abajo. Si, como dice la leyenda, PEÑA NIETO está “a partir un piñón” con TRUMP y los consorcios internacionales, está obligado a modernizar el sistema fiscal para impulsar el desarrollo. Los impuestos nos ahogan. O nos actualizamos o nos lleva el tren.

Dime si con esto, más lo que te voy a contar a continuación, es para despertar cantando villancicos.

EL PERIÓDICO NEW YORK TIMES –ya sabes que lo de aquí, de trascendencia, se sabe primero afuera de nuestras fronteras- revela en un extenso reportaje el arresto de un ex directivo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que profundiza una investigación realizada por la Fiscalía de Chihuahua. Tal “directivo” se llama ALEJANDRO GURTIÉRREZ GUTIÉRREZ, quien, de acuerdo con el gobernador de esa entidad, JAVIER CORRAL, fue detenido por la policía por transferencias delictivas de fondos públicos para campañas del PRI en 2016, con el aval del entonces secretario de Hacienda LUIS VIDEGARAY CASO.

La amplia investigación realizada por AZAM AHMED, corresponsal de The New York Times, y JESÚS ESQUIVEL, de Proceso en Washington, revela que el entonces presidente del PRI, MANLIO FABIO BELTRONES, orquestó el plan para saquear el dinero público y destinarlo a campañas del PRI.

Esto ocurrió durante la administración de JAVIER DUARTE JÁQUEZ, quien huyó a Estados Unidos pero el Gobierno de México no ha pedido su extradición, y a lo mejor no podrá traerlo, porque la hija de DUARTE es ciudadana estadounidense y, de acuerdo con los documentos legales revisados por The New York Times, el ex Gobernador solicitó residencia permanente allá, al parecer en Texas y Nuevo México.

COMO EN El PRI no tienen memoria –ya ves que a HUMBERTO MOREIRA le devolvieron su membresía por orden de un tribunal- ahora perfilan a su hermano, RUBÉN MOREIRA, como el nuevo Secretario de Acción Electoral del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), para sustituir a JOSÉ MARÍA TAPIA, gente de OSORIO CHONG.

SIGUIENDO CON ESTO DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA, y confirmando lo que hace unos días te adelanté, el Juzgado Cuarto de Distrito en Procesos Penales Federales con sede en el Estado de México, ratificó el auto de libertad al ex mandatario panista de Sonora, GUILLERMO PADRÉS ELÍAS, quien fue encarcelado por el delito de delincuencia organizada.

QUEDO PETRIFICADO cuando me entero que seis hombres fueron hallados colgados de tres puentes en la península de Baja California, donde se ubica el exclusivo complejo turístico de Los Cabos, y que junto a los cadáveres, que siguen en calidad de desconocidos, se encontraron mantas firmadas por la banda autodenominada como “Los Tegoripeños y Los Guzmanes”.

POR OTRA PARTE, un comando irrumpió a balazos en un rosario la noche de ayer en Celaya, Guanajuato, donde asesinó a dos jóvenes de 15 y 21 años e hirió a otros, y que un agente ministerial de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado de México, adscrito al combate al robo a transporte, fue acribillado ayer de 15 impactos de bala.

DIME TÚ, por favor, si todo esto, más lo que hoy se acumule, es para cantar aunque bajo la regadera.

SIN EMBARGO, aquí me tienes, si no con la gran sonrisa que me caracteriza, elevando mi agradecimiento a Dios, a la vida y a las personas que quiero –entre ellos a mis hijos y nietos, doña Ross, mujer amorosa, solidaria y paciente, mis hermanos, sobrinos y amigos entrañables- porque me han permitido no perder mi capacidad de amar y desear lo mejor para unas felices fiestas navideñas, y manifestar mis anhelos de un año venidero de bienestar, salud y esperanzas; que nunca falte casa, vestido y sustento.

Nos vemos en enero, si el GADU, me lo permite.

armandorojasarevalo@gmail.com