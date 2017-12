Habíamos afirmado que la lucha independentista del pueblo catalán, al igual que en el deporte, no se acaba hasta que se acaba, los hechos nos dan la razón con el triunfo histórico de la República catalana, como dijera también en términos deportivos la jefa de campaña Elsa Artadi, al proclamar: “Puigdemont, 34 - Rajoy, 4; independentismo, 70”.

Por su parte el presidente Charles Puigdemont, cesado por el gobierno central, se dijo dispuesto a entablar conversaciones con el presidente español, el ultraconservador Mariano Rajoy, tras notificar que “ha fracasado su receta”, puesto que “La república catalana ha ganado a la monarquía del 155”constitucional”,

Como era de esperarse el presidente de la Generalitat destituido y cabeza de lista de Junts per Catalunya, JxCAT, Charles Puigdemont, ha celebrado desde Bruselas los resultados del independentismo y ha exigido al Gobierno de Mariano Rajoy y a las autoridades de la Unión Europea, UE, que “tomen nota” de la mayoría absoluta que ha logrado el independentismo en este 21-D -la suma de las tres candidaturas suma 70 diputados.

El periódico la Vanguardia, reitera la postura de Puigdemont quien ha pedido a Rajoy que cambie de “receta” porque la suya, ha dicho, “ha fracasado”, y ha ampliado esta exigencia a las autoridades europeas, al sentenciar que “Ninguna solución para Catalunya se podrá hacer sin tener en cuenta la voluntad de los catalanes”.

Textual: Visiblemente satisfecho, desde Bruselas, y acompañado por los ex consellers que le siguieron en su “exilio” a principios de noviembre, Puigdemont ha proclamado que “la república catalana ha ganado a la monarquía del 155” y ha puesto sobre la mesa dos exigencias al Gobierno español: la “restitución” del “gobierno legítimo” de Catalunya y la “libertad inmediata de los presos políticos”, en referencia al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, el “diputado electo” Jordi Sànchez -cabe recordar que el presidente de la ANC era también su número dos en JxCAT, el ex conseller y también miembro de su lista Joaquim Forn, y el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart.

Para luego destacar de que a pesar de que eran unas elecciones preparadas para que las ganara el unionismo, solo han logrado una redistribución de su peso. La mayoría independentista ha quedado intacta”

Finalmente el jefe de filas de JxCAT ha considerado que los catalanes han dado “un mensaje al mundo” en el que “el Estado español” ha recibido “una bofetada”. Puigdemont se ha mostrado muy satisfecho porque los catalanes han optado por no dar legitimidad que, a su juicio, había planteado Rajoy, quien “se ha hundido en Catalunya”, ha sentenciado. Para el ex president, los catalanes han “mantenido la legitimidad y continuidad histórica de las instituciones catalanas”.

Lo dicho: al triunfar nuevamente el independentismo catalán en las urnas, esta lucha no se acaba hasta que se acaba.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en teodoro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org