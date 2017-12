Aumentaron un 10% las enfermedades respiratorias en Guerrero: De la Peña

Chilpancingo, Gro., Diciembre 19.- Las enfermedades respiratorias aumentaron un 10 por ciento en esta temporada invernal, con 17 casos de influenza, lo que coloca a Guerrero en el quinto lugar nacional de incidencia.

El secretario de Salud en el estado, Carlos de la Peña Pintos, declaró que no se ha registrado ningún deceso, pero alertó que hay zonas prioritarias de atención como las regiones Montaña, Centro y Tierra Caliente.

Informó que están trabajando a través de las jurisdicciones sanitarias para evitar que esos padecimientos se compliquen y añadió que hasta ahora han aplicado más del 50 por ciento de las 600 mil vacunas contra la influenza, antineumocócica y de rotavirus para niños menores de cinco años, diabéticos, adultos mayores, mujeres embarazadas y personal médico.

Recomendó a la población evitar cambios bruscos de temperatura, tomar bebidas a base de frutas cítricas, lavarse con frecuencia las manos y evitar saludar de mano o de beso y no acudir a sitios aglomerados.

El funcionario rechazó también la carencia de medicamentos en hospitales y centros de salud, y añadió que la última dotación se realizó con puntualidad derivado de un recurso extraordinario que autorizó el gobernador Héctor Astudillo Flores.

Respecto al inicio de operaciones del Hospital General de Acapulco, ahora ubicado en el poblado El Quemado, rechazó inconformidades de trabajadores y pacientes, al señalar que fue “un cambio terso”.

“Ningún desalojo, eso es una mentira; los policías (guardias de seguridad) entran porque al no haber personal ni pacientes, se tiene que bajar el switch y asegurar los bienes que son de la Nación”, dijo, y señaló que de los mil 200 trabajadores sólo diez están inconformes con el cambio.