Frank en su tinta

¿POR QUÉ Elba Esther Gordillo fue trasladada, detenida, de la cárcel a su casa, luego de confirmarse la alianza entre PRI y Nueva Alianza, el partido creado por la Maestra? Los malpensados afirman que hubo negociación y que ahora sigue el respaldo de 59 secretarios generales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (soporte del Partido Nueva Alianza) al precandidato priista, José Antonio Meade. ¿Por qué Pepe Meade inició precampaña en Chiapas, estado “gobernado” por el “verde” Manuel Velasco (y la cantante Anahí), luego de haberse confirmado la alianza del PRI con el Partido Verde? Otros malpensados aseguran que también hubo negociación. ¿Y por qué la yucateca Ivonne Ortega declinó por Meade y ahora pondrá al candidato del PRI a gobernador en Yucatán? Otros más malpensado dicen que también hubo negociación. ¿Será?.......... ACLARACIÓN (o lo que se le parece) de Nueva Alianza: El dirigente nacional, Luis Castro, negó “un pacto con el gobierno o el PRI para que a Elba Esther Gordillo le fuera otorgado el beneficio de la prisión domiciliaria” y aseguró que la exdirigente del SNTE no tiene influencia alguna en el Panal. “A casi cinco años de su detención, Elba Esther Gordillo tiene cero influencia en Nueva Alianza, renovamos la dirección y no hay elbismo en el Panal”, dijo. Castro agregó que él se enteró a través de los medios de comunicación sobre el traslado de la maestra a su domicilio. Por otro lado, mencionó que el entorno cercano de Gordillo Morales dio su apoyo a Delfina Gómez, excandidata de Morena) a la gubernatura del Estado de México y no al Panal. Y recordó que este triunfo de Elba Esther Gordillo se debe a un beneficio que la ley concede a las personas por causa de salud y edad, por lo que no existe motivo para determinar que hubo un pacto ni con la PGR ni el PRI…….. SE MUEVEN los aspirantes priistas a la presidencia municipal de Iguala a un mes de que inicien oficialmente las precampañas. Leticia Márquez Ocampo recibió un reconocimiento de la Fundación Colosio y mantiene su apoyo a los eventos culturales. Rafael Domínguez Velasco es invitado a apadrinar generaciones aquí y allá, Nemesio Álvarez García convive con estudiantes de Prepa y colonos, Erik Catalán Rendón realizó el sábado la tradicional posada de su asociación con diversos sectores de la ciudadanía y David Gama Pérez prepara para el próximo fin de semana (con el respaldo de empresas y personajes igualtecos) un apoyo de 3 mil pollos para familias de colonias populares……… COINCIDIERON en un restaurante de Iguala. Se saludaron y charlaron amistosamente, como buenos y maduros políticos. Dos taxqueños con aspiraciones políticas: Ramiro Jaimes Gómez del PAN y Abraham Ponce Guadarrama del PRI. El panista va por la candidatura del Frente a la diputación federal por Distrito 02 y el priista por la curul local del Distrito 21, con sede en Taxco. Y los dos tienen posibilidades de ganar……. SIMPLE dato: La Audiencia Provincial de Alicante, en Valencia, España, condenó a 15 meses de cárcel a un hombre por enviar a su pareja 469 mensajes de texto por WhatsApp en un mes. El tribunal lo encontró culpable de acosar a quien era su pareja y con la que tenía tres hijos en común. Mediante mensajes de WhatsApp, el condenado le preguntaba a su pareja constantemente por su paradero y actividades……. PUNTO.