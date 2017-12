Califica a su quinta final

Cañeros defenderá su corona de Infantil "A", tras vencer en penales al equipo Tamarindos

Iguala, Gro., Diciembre 19.- Por quinta ocasión consecutiva el conjunto de Cañeros estará jugando la final de la categoría Infantil “A” de la Liga Amateur de Iguala, tras derrotar por la vía de los penales a Tamarindos con marcador global de 6-5, ya que en el tiempo reglamentario las cosas terminaron con empate a 2 goles luego de un duelo donde no se dieron tregua con tal de llegar a la victoria.

En el desarrollo del encuentro el campeón Cañeros buscó imponer su estilo teniendo la pelota y abriendo la cancha con tal de ir gestando llegadas de gol, mientras que los “tamarinderos” en base a tirar pases filtrados buscaban con la velocidad de sus delanteros hacer daño y tras una serie de búsqueda por parte de los dos equipos fueron los dirigidos por Sotero Salgado (Tamarindos) quienes encontraron el gol.

El encargado de hacer la anotación fue Luis Amador quien aprovechó una pelota parada que se quedó en el área chica y sin pensarlo sacó un tiro que dejó parada a toda la defensiva cañera que observó cómo la bola se iba adentro, pero la oncena “leonesa” no se descompuso pese a recibir el tanto en contra, ya que mantuvo su sistema y poco a poco se fue acercando al gol.

Previo a terminar el primer tiempo Cañeros encontró el gol gracias a una pelota parada que remató con certeza Jair Ramírez al minuto 31. En el segundo tiempo recién iniciaban las acciones, en un descuido del guardameta cañero, Ángel Flores llegó a tiempo para empujar la pelota y decretar el 2-1 que en esos momento tenía a Tamarindos en la final.

Una vez más el conjunto de los “leones” se lanzó con todo al frente para buscar el empate y tras una intensa búsqueda lograron su objetivo con la anotación de Edgar Castrejón. En el resto del partido ya no hubo más movimiento en el marcador y la tanda de tiros penales era necesaria para definir a un finalista.

A la hora de la verdad fue Cañeros el más certero para llevarse la serie en 3-2 y en la gran final defenderá su campeonato ante el Internacional que viene de tener una gran actuación en la antesala de la final.