Dieron el show

Iguala, Gro., Diciembre 18.- Al fin son leyendas, la experiencia, el manejo de balón, el saber meter la pierna fuerte y el apretar al rival, fueron parte de los ingredientes que se vivieron el sábado por la noche en el duelo de Leyendas del América y Leyendas de Iguala que fueron salvadas por Joel “El pastor” Moreno, quien firmó el empate a cuatro goles.

Los emplumados y jugadores ex profesionales se pararon en la alfombra verde del “Coloso Tamarindero”, en donde todo fue más que puntual, ya que la de gajos empezó a rodar un minuto antes de las 8 de la noche para que en seguida los azulcremas se fueran adelante en el marcador con gol de Ariel González.

El juego estaba movido, para que Andrés “Zurdo” Estrada se levantara dentro del área y rematara de cabeza para poner lejos de Becerra la redonda para el 1-1, después apareció el mano de balón de “Pony” Ruiz que abrió para Ariel González que se quitó la marca de “Fili” Ruiz y con la salida de “La Cala” Flores tocó para que “Chuy” Mendoza metiera el 2-1 y con eso fueron al descanso.

En el segundo tiempo, las Leyendas del América fabricaron varias jugadas de gol sin poderle prestar la redonda a los de casa, pero en una jugada de conjunto, los tamarinderos encontraron el empate gracias al segundo tanto de Andrés “Zurdo” Estrada, más adelante “Chuy” Mendoza recibió medio gol de Pony Ruiz que ante la salida del arquero César Pineda tocó por arriba y fue el 3-2, después vino las grandes actuaciones de Pineda, salvando a Iguala de un par de goles.

El cuarto gol de los ex profesionales fue de Ariel González, quien entró solo al área para cruzar por abajo al arquero y marcara el 4-2, Juan Chacón salió con balón dominado desde su área para contragolpear a los ex profesionales que no les dio tiempo de regresar y Roberto “Zurdo” Estrada esperó la llegada de su compadre Chacón, quien remató de cabeza para el 4-3.

Los emplumados tenían el control del juego tocando la redonda, pero no se esperaban con la “austicia” del “Pastor” Moreno que con la marca de Isaac Terrazas y la presión del “Misionero” Castillo sacó una raya que sorprendió a Becerra para el 4-4 y se escribió la historia de este encuentro.

Al concluir, los aficionados se volcaron sobre los jugadores que atendieron la firma de autógrafos, las fotos del recuerdo y para que se anunciara que en febrero se haga el clásico de clásicos en Iguala.