Frank en su tinta

QUÉ TORPES son en la Dirección de Comunicación Social… del ayuntamiento de Acapulco. Una oficina de esta naturaleza no debe emitir comunicados de actos partidistas, aunque participe el alcalde. Y peor si lo hizo en horas laborables. El hecho ocurrió el viernes. La oficina de Comunicación Social del ayuntamiento de Acapulco envió a las redacciones de los medios de comunicación de Guerrero dos fotografías con el siguiente pie: “El presidente municipal, Evodio Velázquez, se reunió con 7 de los aspirantes a la candidatura a alcalde de Acapulco por la coalición Por México al Frente. En el encuentro dialogaron sobre el estado que guarda el puerto e intercambiaron puntos de vista”. Obviamente, se trató de un acto partidista en el cual se utilizaron recursos públicos del ayuntamiento porteño para su promoción política. Seguramente el alcalde Evodio ya le dijo a su torpe equipo de Comunicación Social: “No me ayudes compadre”…….. EL CONSEJO Estatal del PRD aprobó la convocatoria para la selección de candidatos a presidentes municipales y diputados locales, y se pospuso la aprobación de alianzas con el PAN y MC, para el 26 de diciembre. El presidente del Consejo Estatal, Higinio Torres Lucena, informó que la convocatoria quedó abierta para los perredistas que quieran participar para alcaldías, regidurías y sindicaturas, así como para diputados locales, por lo que el Consejo Estatal se convertirá en comisión electoral. El PRD tiene hasta el 3 de enero para definir las candidaturas que repartirá entre el PAN y Movimiento Ciudadano…… EN EL FEUDO priista, el dirigente Heriberto Huicochea Vázquez informó que está asegurada a nivel nacional la coalición del PRI con el Partido Verde y Nueva Alianza y que los mejores elementos de cada instituto serán los candidatos a senadores y diputados federales. En este contexto, la repartición en Guerrero, en cuanto a las diputaciones federales, quedó de la siguiente manera: Cinco para el PRI; tres para el Partido Verde y una para Nueva Alianza. El tricolor pondrá candidato en el Distrito 01 (Tierra Caliente), 03 (Costa Grande), 04 (Acapulco urbano), 05 (Montaña alta-Tlapa) y 06 (Montaña baja-Chilapa). El Verde se llevará las candidaturas en los Distritos 07 (Zona Centro-Chilpancingo), 08 (Costa Chica) y 09 (Acapulco rural). Y Nueva Alianza pondrá candidatura en el Distrito 02 (Región Norte-Iguala), por lo que los priistas que aspiraban quedan fuera, entre ellos Flor Añorve Ocampo. Fuentes afirman que Emiliano Díaz Román sería el candidato de la alianza PRI-PVEM-Panal en este Distrito electoral……. COMO cada 17 de diciembre desde 1996, cuando se convirtió en el primer alcalde de oposición en Iguala, Lázaro Mazón Alonso recibió este domingo “Las Mañanitas” en su domicilio particular, con motivo de su cumpleaños. Desde las 6 de la mañana, amigos y grupos de ciudadanos llegaron con guisos, café y música a la esquina de Zapata y Josefa Ortiz para desearle a Lázaro Mazón “muchas felicidades” en su cumpleaños número …….. SIMPLE dato: Por primera vez en la historia del Distrito electoral federal 02, con cabecera en Iguala, el próximo diputado no será priista ni perredista, porque el candidato de la alianza PRI-PVEM-Panal será del Panal y el del Frente PRD-PAN-MC será panista. Mucho menos si gana la candidata de Morena…….. PUNTO.