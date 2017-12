Bombardeo de mensajes para convencer

El jueves 14, el pronóstico meteorológico anunció frente frío con nieve y lluvia. En cambio, el ambiente político electoral subió de temperatura debido a tres causas: discusión y aprobación en el Senado de la Ley de Seguridad Interior, comienzo de precampañas rumbo a la elección federal e inicio de la difusión de casi 60 millones de promocionales. Los mensajes que saturen las redes sociales serán extra. El esquema que diseñó el Instituto Nacional Electoral bajo el criterio de equidad para los partidos, considera 497 mil 760 horas de transmisiones.

En total sumarán, en las diferentes etapas del proceso electoral 2017-2018, 59 millones 731 mil 200 anuncios a cargo de 3111 emisoras de radio Tv. La distribución equitativa tomando en cuenta a todos y cada uno de los partidos participantes, más los correspondientes a las autoridades, está proyectada de la manera siguiente: Precampaña, del 14 de diciembre del 2017 al 11 de febrero del 2018 (60 días), 17 millones, 919 mil 360; Intercampaña, 12 de febrero al 29 de marzo (46 días), 13 millones, 738 mil 176; Campaña, del 30 de marzo al 27 de junio (90 días), 26 millones, 879 mil 040. Repito, esta cascada de promocionales será vista o escuchada en casi 500 mil horas de transmisión por conducto de 3 mil 111 emisoras. Disponiendo de esta información, el ciudadano que no quiera intoxicarse con spots de carácter político, podría desconectar en su domicilio aparatos electrónicos de comunicación; empero, de cualquier manera, no podrá escapar de los mensajes transportándose en taxi, combi e incluso verlos en los preámbulos de películas en algún cinema.

En este sentido, no sorprende a nadie que a las primeras, haya habido reacciones “espontáneas”. No faltaron (ni faltarán) comentaristas que, ostentando imparcialidad a la audiencia, porque dicen ser cien por ciento apartidistas, aprovechando los micrófonos transmiten la antipatía que sienten contra determinado personaje o partido. Hay impacto por supuesto. El ciudadano, en ocasiones, acaba compartiendo y asumiendo la posición o actitud del comunicador. Sin caer en la cuenta de haber sido influenciado, termina repitiendo argumentos y descalificaciones reiteradas con aparente neutralidad; con el purito y único “interés” de informar.

De manera casual escuché por ejemplo una perorata contra Andrés Manuel López Obrador. El punto era (debía ser) narrar, describir, dar cuenta que López Obrador acudió a inscribirse para competir por tercera ocasión como candidato a la presidencia de la República. Sin embargo, lo que dijo el comunicador rebasó el esquema de nota informativa; más bien fue un denuesto con palabras bastante escuchadas a auténticos adversarios priistas, panistas y perredistas en torno al precandidato de Morena. Por extensión, cuestionó la falta de análisis de quienes creen todo lo que dice y lo siguen; así mismo el comportamiento de los miembros del partido que AMLO fundó: donde sólo él dispone y ordena y los demás obedecen y acatan. Desde luego, ese discurso de ningún modo acredita imparcialidad. El emisor tal vez no pertenece a partido político alguno; pero, sin duda, juega el papel de agente promotor del rechazo a uno de los precandidatos.

Ocioso sería polemizar. Por demás ¿acaso hace falta averiguar que en el PRI no es diferente? La nominación de José Antonio Meade, ¿habría quien sostenga y demuestre que resultó de una amplia consulta al priismo? Todo mundo sabe que fue merced al dedo de Enrique Peña Nieto, avalado merced a la liturgia que caracteriza al PRI. Y Ricardo Anaya ¿logró convertir su sueño en realidad porque igual, vía una consulta inusitada obtuvo contundentemente el consenso del PAN y de las militancias perredista y del Movimiento Ciudadano? Otro señalamiento común contra el precandidato de Morena es que padece “obsesión por el poder”. ¿Y los adversarios, que son bastantes incluyendo a Vicente Fox y Felipe Calderón, que por demás no quieren ni están dispuestos a dejar que llegue a la presidencia? ¿A poco han tenido el poder sólo y nada más para servir a México y quieren mantenerse en él porque desean únicamente continuar sirviendo con pasión y patriotismo a los mexicanos?

Los ciudadanos tenemos que blindarnos del bombardeo mediático y analizar la opción que más conviene para bien del país. No debemos permitir que opinen por nosotros y menos que unos cuantos decidan por la mayoría de los mexicanos. Esta elección es oportunidad para desmentir a Óscar de Borbolla. La ciudadanía no tiene por qué encumbrar, respetar y temer a sus ladillas. Existen y están a la vista con sus candidatos tres coaliciones: a) Por México al Frente integrada por el PAN, PRD y MC; b) Meade Ciudadano por México, que forman PRI, PVEM y PANAL; y c) Juntos Haremos Historia, compuesta por Morena, PT y Partido Encuentro Social. Además, posiblemente haya uno o dos candidatos independientes. En uno de tantos tendremos que confiar temporalmente la conducción de México. Lo importante es que no haya violencia para que el país no se descomponga más de lo que ya está; eso sí, se requiere que haya mucha transparencia a efecto de que, quien triunfe, no ande mendingando legitimidad.

Con este trabajo cierro 2017 cumpliendo 21 años en este medio informativo. Agradezco al director general la oportunidad y a mis cuatro lectores –dicho de Catón- por sus esporádicas pero estimulantes palabras; a ellas debo ánimo y constancia de aparecer en la página dos de Diario 21. Un abrazo y mis mejores deseos a todos.