Lucha contra la discriminación laboral hacia la mujer en México

La discriminación laboral hacia la mujer ha sido motivo de debate en todo el mundo, y es que todavía existen casos en las que las trabajadoras se encuentran indefensas ante abusos y comportamientos discriminatorios de diversa índole. La discriminación laboral hacia la mujer en México es un problema que sigue afectando a gran parte de la sociedad, de manera que es muy importante la concienciación de la población y de todos los estamentos gubernamentales para empezar a dar un cambio que permita la integración laboral a todas las mujeres de forma que se adapte a su situación, cubriendo de este modo sus necesidades. La discriminación laboral de la mujer, una asignatura todavía pendiente Es cierto que, con el paso del tiempo, poco a poco la sociedad se va concienciando y luchando unida frente a la discriminación laboral de la mujer, pero está claro que todavía nos encontramos frente a una asignatura pendiente, y es que son muchas las mujeres en México que están viendo cómo sus derechos como mujeres y como trabajadoras están siendo pisoteados en multitud de casos en los que se debería haber avanzado desde hace ya tiempo. El objetivo es ir al ritmo de la sociedad mundial en cuanto a avances en derechos laborales para la mujer, y es que no debemos olvidar que, la nueva sociedad actual exige que tanto el hombre como la mujer trabaje en dentro de una familia, de manera que, lo que no se puede hacer es permitir que alguno de ellos carezca de los derechos más fundamentales que son los que les van a permitir, por una parte formarse como mujeres trabajadoras en el ámbito que ellas hayan elegido, y por otro, conseguir ganar el dinero tan necesario para cualquier familia a día de hoy. De esta forma, lo que está ocurriendo es que, mientras la sociedad va avanzando y exigiendo que ambos sexos trabajen fuera de casa, sin embargo no se preocupa por avanzar en materia laboral, incumpliendo de esta forma una gran parte de los derechos que, por naturaleza, deben ser respetados en la mujer trabajadora. Hay que tener en cuenta que la discriminación laboral de la mujer en México ha ido cambiando con el paso del tiempo, de manera que ya se han conseguido superar algunas barreras, pero esto no significa que hayamos alcanzado la solución, ya que por el momento sigue habiendo demasiados puntos pendientes que se deben analizar y estudiar, de manera que la sociedad se conciencia y entienda que está discriminación nos perjudica a todos, tanto a hombres como a mujeres como a adultos y niños. En definitiva, luchar por acabar con la discriminación laboral de la mujer es una lucha que nos concierne a todos y que, sus metas, son las metas de toda la sociedad. Básicamente, el objetivo prioritario ante este tipo de situación es conseguir que todos y cada uno de los trabajadores reciban el mismo trato en igualdad de condiciones, incluyendo desde igualdad en salarios hasta igualdad en derechos, evitando las distinciones que puedan afectar o agraviar a cualquier trabajador. Cómo actuar ante un caso de discriminación laboral Cabe destacar que existen muchos tipos de discriminación laboral hacia la mujer en México, y en este sentido es esencial que analicemos el tipo de discriminación que tenemos frente a nosotros, ya que de esta forma podremos actuar de la forma más correcta. Partamos de la base de que, en la actualidad, luchar contra la discriminación laboral de la mujer es mucho más sencillo que antaño, y es que no sólo contamos con más herramientas, sino que la sociedad ha evolucionado en materia legal, es decir, existen unas leyes que defienden laboralmente a esa mujer discriminada, pero el problema es que no siempre se ponen en marcha de forma automática como deberían, sino que es necesario recurrir a los servicios de un abogado profesional y especializado en discriminación laboral, a través del cual podamos conseguir que se respeten los derechos de la mujer trabajadora. Por supuesto, en cualquier caso será este abogado el que nos darán las recomendaciones, de manera que se aconseja que el contacto con el mismo sea disimulado, es decir, que nadie dentro de la empresa lo sepa, gracias a lo cual podremos reunir las pruebas necesarias para poder sacar adelante en nuestro caso y, por tanto, exigir que se haga justicia. En este sentido debemos partir de la base, como decíamos antes, de que no son todos los casos iguales, de manera que podemos encontrar distintos tipos de discriminación laboral en la que, se puede producir una discriminación indirecta, que es que el empleado tiene una cierta desventaja con respecto a otro compañero en igualdad de responsabilidades y condiciones, pero eso por ejemplo requeriría unas pruebas y un seguimiento diferente que en el caso de que se produzca un acoso, en cuyo caso estamos hablando de algo más serio puesto que pueda haber una motivación sexual, o incluso podríamos estar hablando de bullying o de cualquier otro comportamiento que pueda afectar tanto física como psicológicamente a esa persona. Reúne todas las pruebas y actúa Lo importante en cualquier caso va a ser el conseguir reunir las suficientes pruebas que serán las que demuestren que realmente se está dando esta situación. Esto evidentemente no va a ser fácil en todo caso, y por supuesto también es necesario que acordemos cuáles son las pruebas válidas con nuestro abogado, ya que muchas veces nos podemos encontrar con que, aunque tengamos en nuestras manos una prueba que demuestre o creamos demuestra la realidad, quizás pueda ser desestimada por un juez debido a que no cumple con una serie de exigencias que realmente garanticen que se cumplen los derechos de ambas personas, es decir, tanto del denunciado como de la denunciante en este caso. Por ello, lo importante es empezar conociendo bien el modo en que nuestro abogado va a proceder, gracias a lo cual no estaremos dando pasos de ciego y podremos conseguir que efectivamente se defiendan nuestros derechos y, por supuesto, también que se dé un paso al frente en materia de lucha contra la discriminación laboral hacia la mujer en México.