Seguridad pública, tema prioritario de administración de José Luis Ávila

Huitzuco, Gro., Diciembre 15.-

La seguridad pública es un tema prioritario de nuestro gobierno y hacemos esfuerzos porque esta tranquilidad permanezca siempre y los huitzuquenses tengan la confianza de transitar por las calles y las comunidades sin ningún problema, afirmó el presidente municipal de Huitzuco de los Figueroa, José Luis Ávila López.



Luego de que entregara equipo a los 60 elementos de la Policía Municipal, quienes han venido realizando actividades en materia de seguridad en coordinación con los elementos policiacos del estado y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para prevenir los delitos.



El presidente municipal, José Luis Ávila López dijo que las estrategias implementadas por los elementos policiacos han hecho que el municipio de Huitzuco, registre menos casos de incidencia comparado con el resto de los municipios. “Estamos con una tranquilidad y paz”.



“Yo no hago uso de la seguridad, salvo cuando acudo a otros municipios. En el municipio tenemos paz social. Yo ando solo, no acostumbro andar con escoltas, porque el que nada debe nada teme, no vamos a negar que se han registrado algunas incidencias, pero son mínimas. Hay rondines de los policías y hay seguridad”.



Asimismo, dijo que está trabajando intensamente para cerrar el mes de diciembre y los 9 meses que restan a la administración fuerte, sin importar que lo critiquen, ya que lo único que pueden decir que es un hombre de trabajo, un hombre que produce en el campo. “Mi conciencia la tengo tranquila, soy comerciante y siembro en el campo”.