Ofrece la CAPAMI descuentos en pagos adelantados

Iguala, Gro. Diciembre 15

La Dirección de la Comisión del Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Iguala (CAPAMI), dio a conocer los descuentos que se ofrecen al pago adelantado por el 2018, a partir de este diciembre y hasta el próximo mes de febrero.



Al respecto, el titular de esta paramunicipal, Ulises Pérez Calvo, dijo en entrevista que el Cabildo igualteco y la CAPAMI están ofreciendo el descuento en el pago adelantado, el cual consiste en el 35 por ciento en este mes de diciembre, el 30 por ciento en el mes de enero y el 25 por ciento en el mes de febrero, "sólo para el pago adelantado del año 2018”.



Agregó Pérez Calvo que este descuento es con el propósito de que las familias ahorren en su pago de cada mes, "por ello es únicamente para el pago de todo el año que se aproxima", invitó a quienes están rezagados en su pagos, se acerquen para que se actualicen, con el fin de que esta institución tenga recursos y sean aplicados para ofrecerles un mejor servicio.



Recordó a las personas que tiene deuda que pueden realizar algún convenio y así evitar gastos acumulativos por notificaciones, también agradeció a los connacionales que regresan a sus lugares de origen en esta fechas, quienes se están acercando para pagar como siempre lo han hecho, todo el año siguiente.



Por otra parte, pidió a la ciudadanía comprender que hay ocasiones que existen desperfectos en las líneas de distribución del preciado líquido, "porque hay algunas que son obsoletas, tienen muchas décadas que no se han cambiado y es por falta de recursos, en la temporada de lluvias la presión del agua afecta drenajes y hay lugares que no llega el servicio, por lo mismo, porque tiene muchos años y en algunos lugares ya no hay tubos”.



Finalmente, subrayó que otra razón son los sismos, "también son factores de desacomodo, de ruptura de las líneas de conducción, de tal manera, que son gastos de inversión que no se ven, porque es una obra oculta, sin embargo, hacemos lo posible para que el preciado líquido llegue a sus hogares y en otras ocasiones, les llevamos este preciado elemento en pipas, pero les hemos cumplido”.