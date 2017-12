Lucía Méndez rechaza contar su vida en bioserie

Lucía Méndez estelarizará en 2018 la serie de comedia Amigas, misma en la que la acompañarán Laura León, Dulce y Cynthia Klitbo.

El proyecto surgió de un video que se hizo viral en redes sociales. “Estábamos conversando quitadas de la pena, hablando de nuestras experiencias, sin haber tomado algunos drinks. Entonces una televisora se interesó y me llamó”.

Con 45 años de trayectoria y próxima a cumplir el 26 de enero un año más de vida, que celebrará presentando su show En Escena en vivo en el Lunario bajo la producción de Sergio Gabriel.

“Luego del Lunario haré una breve gira por el Interior del país, porque ya en varios estados nos lo están pidiendo el espectáculo”.

Lucía desestimó autorizar una bioserie, aunque reconoció que ya se la ofrecieron. “Estuvimos en conversaciones, no es una televisora nacional, sino americana. No sé, realmente soy una mujer celosa de mi vida privada, no sé si me anime sinceramente. No me gustaría recordar cuando murió mi mamá, mi hermano, sería una catarsis muy fuerte para mí, son cosas difíciles para hablar. Al igual que mis ex esposos, mis dos divorcios, mis novios, y a Luis Miguel. La verdad es que es mi vida privada”.

En la convivencia con los medios, Lucía apareció con una férula en el pie izquierdo, contó que se le rompió el tacón de su zapatilla, lo que le provocó una caída.