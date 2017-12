Monitoreo Político

Qué tal estimados lectores, saludándoles afectuosamente y deseándoles unas felices vacaciones decembrinas a todos los niños de nuestro estado que a partir de hoy viernes disfrutarán de un merecido descanso, les comento que el director general del DIF Gro. me refiero a nuestro amigo Francisco Solís Solís informó que la señora Mercedes Calvo de Astudillo implementó el Programa “Abriga una Esperanza” el cual es un programa que están entregando doce mil cobertores cerca de seis mil suéteres para niños de Guerrero por los frentes fríos que ha habido principalmente en los municipios de la montaña y en la región de la sierra que es donde más se ha sentido el frío; este programa se ha llevado a cabo a través de los municipios es decir a través de las presidentas de los DIF se han hecho la entrega de manera directa y en coordinación con Protección Civil del Estado también están trabajando campañas de centros de acopio tanto en la ciudad de Chilpancingo se puso un centro de acopio en el zócalo, también en el municipio de Tlapa se puso otro centro de acopio para que la ciudadanía se sume a este esfuerzo de todos los guerrerenses para ayudar a nuestros hermanos que están sufriendo estas temperaturas bajas.

Paco Solís señaló que cuando inicio la administración del Gobernador Héctor Astudillo Flores el DIF Nacional los calificaba en el lugar número 29 en la aplicación de programas, a raíz de esto se vino trabajando incansablemente en todos los rincones de la entidad y actualmente los califican como el segundo mejor DIF en la República en la aplicación de Programas se ha invertido más de 40 millones en un programa de “comunidad diferente” programa de apoyos de desarrollo comunitario ha sido el interés de la señora Mercedes Calvo de Astudillo que haya mucho autoempleo y que de alguna manera esto los vaya marcando también que poco a poco vayan saliendo adelante.

Además dijo que se ha implementado mucho el tema alimentario sobre todo en la región de la montaña en donde se están atendiendo a cerca de tres mil 600 niños que anteriormente no se atendían con los programas que tradicionalmente maneja el DIF como son los desayunos calientes, desayunos escolares así como la entrega de despensas a las familias.

Finalmente el Director General del DIF en Guerrero comentó que se va inaugurar este año el CRIIG en Taxco que ya está finalizado con una inversión cerca de los 34 millones de pesos que cubriría la atención para la zona norte, el día sábado el Gobernador Astudillo pone la primera piedra de lo que sería el CRIIG en Zihuatanejo para atender la región de la Costa Grande, también se inaugurará la primera Universidad de Terapia Física con una inversión de cinco millones de pesos..!!

En otro tema estimados lectores hare brevemente una reflexión que de alguna y otra manera sacude la historia nuestro país y que tiene que ver con los acontecimientos políticos con la historia de muchas instituciones y procesos políticos a cada personaje le corresponde una cita histórica que se da y que quisiéramos que se diera siempre de tal manera que pudiéramos complementar la experiencia el conocimiento esa sapiencia política que cada ser humano ha acumulado, hoy le ha tocado a José Antonio Meade Kuribeña volverse un seductor.

Que quiero decir con esto? quiero decir simplemente que ha acudido a una arena política como un simpatizante no como militante del PRI y esto lo ha llevado a generar un discurso de arropamiento de búsqueda por eso la idea del seductor, cuando Luis Donaldo Colosio había iniciado su campaña habremos de recordar traía todo un camino recorrido traía sin duda el liderazgo carismático colgando en cada una de sus expresiones; Colosio acudió una frase que ahora repito “Un rostro nuevo con manos limpias” en esa ocasión se refiere al hablar de nuestro seductor este gran encantador que debe de venir de un discurso a los hechos y de los hechos al discurso dentro del PRI y fuera del PRI no estará arropado más que por su experiencia alejado de los vicios y virtudes de los partidos políticos ha asumido una candidatura ciudadana que de alguna y otra manera lo lleva más allá de incongruencias, dificultades, pero ¿Cómo y porqué creerle a José Meade? ¿Basta veinte años de trabajar en la alta burocracia? ¿qué tanto sabe de la historia real del PRI? Más allá de las fobias de cada quien hoy amanecimos con una noticia de datos duros 53% probabilidades tiene de ganar José Meade contra 39% que dice que pocas posibilidades tiene, no es un dato menor si hoy fuera la elección don Andrés Manuel López Obrador tendría 28% y Meade 23% es decir una diferencia de 5% lo cual lo hace de entrada un candidato que está en una carrera de forma competitiva lo que sigue es atender a sus simpatizantes a sus afiliados del PRI como base original y a quienes busquen la alianza para apoyar su candidatura.

Sus opositores ya iniciaron una guerra sucia la ha iniciado el partido Morena hay que decirlo para que luego nadie se queje de las repercusiones que esto vaya a tener y no vayan a decir como dicen en mi pueblo que luego no se aguantan, lo han dicho sus militantes sus simpatizantes sus aliados no importa, la batalla de esta campaña se pretende que sea una batalla de propuestas de soluciones de integración y lo más importante el resolver los problemas realmente de la sociedad.

En eso estamos todavía el gran director de orquesta el Presidente Peña sigue siendo el gran autor no lo perdamos de vista tiene un año más de gobierno y eso que va a significar como va integrar ese equipo que viene un equipo difícil pero de acuerdo a los datos duros que he señalado a siete meses caballo que alcanza gana y parece ser la tendencia de José Meade Kuribeña..!! Nos leemos hasta la próxima..!! Salud y Bienestar, Camarada..!! Ánimoooo…!!