La Columna

EN SECO.-Este jueves frenaron la propuesta del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez, para que María Guadalupe Rendón Ramírez se convirtiera en fiscal Especial para Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desparecidas.

Mujeres y hombres de colectivos de familiares desaparecidos, irrumpieron en el salón de sesiones del Congreso local, para manifestarse en contra de ese nombramiento.

Tomaron un área de las galerías y desde ahí lanzaron consignas y finalmente lograron que los diputados que integran la Junta de Coordinación Política los atendieran.

Luego de más de una hora que duró la reunión, se decidió postergar la votación para avalar o rechazar el nombramiento de María Guadalupe Rendón Ramírez como fiscal especial para Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desparecidas de la FGE.

La correspondiente sesión legislativa, informaron, será en enero, pero además que antes serán tomados en cuenta las opiniones de los propios integrantes del colectivos de familiares desaparecidos.

Cabe recordar que la semana pasada, la Comisión de Justicia del Congreso local, aprobó el nombramiento de María Guadalupe Rendón, pero este jueves tendría que ser avalado por el pleno legislativo, lo que finalmente no ocurrió.

Se impusieron los colectivos de familiares desaparecidos de Acapulco, Chilpancingo, Chilapa, Iguala y Huitzuco de los Figueroa. Por ahora.

Sopas, perico!

LLAMADO.-La diputada local, Erika Alcaráz Sosa, reprobó que en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), no hayan tomado en cuenta la fuerza política de Sebastián de la Rosa Peláez al no postularlo como candidato al Senado de la República en la primera fórmula.

La fuerza política del diputado local con licencia y además líder de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC), en Guerrero, “no se respetó”, sostuvo.

Pero, sin embargo lanzó un llamado a Sebastián de la Rosa para que reconsidere su posible salida del PRD, ante la su posible incorporación al Partido del Trabajo.

Este jueves Sebastián de la Rosa continuaba en pláticas con la dirigencia nacional de ese partido que va en alianza con Morena, y el punto es que la CODUC es una de las corrientes con estructuras más sólidas al interior del PRD.

Y en el caso de Guerrero, si Sebastián de la Rosa se pasa a las filas del PT, le generaría un gran boquete a las aspiraciones de Beatriz Mojica Morga para llegar al Senado de la República.

Y por supuesto que también afectaría al propio partido (PRD), pero habrá que mencionar que el voto de los militantes de CODUC sería de manera cruzada. Pero, en definitiva, nunca a favor de Beatriz Mojica ni de Ricardo Anaya, candidato presidencial de Ricardo Anaya.

A CERRAR.-En el municipio de Guerrero donde el escenario está más interesante, es el de Acapulco.

Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la baraja de aspirantes a la candidatura a la alcaldía la conforman Julieta Fernández, Ricardo Taja y Fermín Alvarado. Más lo que ustedes deseen agregar.

Por parte de sus opositores, ahí no podemos mencionar el Frente (PRD, PAN y MC), porque en Guerrero no se ha formalizado. Únicamente existe a nivel federal.

En ese contexto, el único que tendría posibilidades de ganar (y recuperar) la alcaldía, es el PRI.

Movimiento Ciudadano no irá con candidato con posibilidades. Al que ustedes me mencionen, no tiene las suficientes canicas.

Y por el PRD, sinceramente, díganme, ¿qué candidato podría retener la alcaldía?

Morena ya mandó a la fregada a Zeferino Torreblanca. Y por el PAN, ¿quién?

Luego le seguimos. (angelirracar@hotmail.com)