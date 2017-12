Esposo celoso da golpiza a empleado de Prospera, en la Cd. de Iguala

Iguala, Gro., Diciembre 15.- Un empleado del programa federal PROSPERA, fue brutalmente golpeado por un esposo celoso e iracundo afuera de la refaccionaria “Gafet”, en la colonia Centro de esta ciudad.

Los hechos se registraron el pasado 11 de diciembre sobre la calle Aldama, según la denuncia interpuesta este jueves por el agraviado ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común.

El empleado golpeado relató que la fecha cuando ocurrieron los hechos, acudió a la refaccionaria a ver a un beneficiario del programa Prospera para renovar una tarjeta de este sistema de apoyo federal.

Dijo que apenas conversaba con el beneficiario cuando salió su yerno, al que identificó como Bruno “N”, quien en un primer momento lo agredió verbalmente y le reclamó el por qué se había metido con su esposa.

El empleado de Prospera, según dijo en su denuncia, le aseguró que se equivocaba de persona, que no conocía a su esposa y que no sabía a lo que se refería.

Pero el iracundo esposo no entendió razones y se le fue a golpes, de los cuales uno le pegó en la mandíbula y el empleado de Prospera cayó al piso, donde lo siguió a maltratando a patadas. El esposo celoso se cansó de golpear al empleado de Prospera, quien al ver que ya sangraba de la nariz y la boca, se metió a la refaccionaria donde estaba su suegro.

El empleado de Prospera dijo que se paró, tambaleando y como pudo se subió a un taxi, unidad que lo trasladó a un hospital para que lo atendieran los médicos.

Fue hasta este jueves que pudo salir para acudir a interponer su demanda formal por la golpiza que le dio el esposo celoso, para quien pidió que sea castigado conforme lo que establece la ley.