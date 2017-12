Cañeros y Unión Iguala van por el título de Infantil "B" el próximo domingo

Iguala, Gro., Diciembre 15.- Duelo de gigantes, el destino futbolero los ha puesto frente a frente, no hay mañana, pequeños que han crecido en un terreno de juego y este domingo los mejores equipos del torneo de Infantil “B” estarán buscando el título.

Cañeros y Unión Iguala han llegado a la gran cita que todos quieren, pero estos dos planteles que trabajaron lo consiguieron dejando a su paso a varios “guerreros” y el domingo sólo uno será campeón.

A lo largo de la competencia estos dos equipos fueron los protagonistas, cuando se enfrentaron en el torneo regular firmaron empate a un gol, dejando el partido calientito por lo que ahora tendrán que mostrar mejores estrategias ambos técnicos para alzar el título.

En la ronda de semifinales Cañeros dejó fuera al Real Sociedad que le jugó con todo, pero no cayó el gol que marcara la diferencia, por lo que hubo penales, en donde los “leones verdes” fueron más efectivos.

En la ora semifinal los pupilos de San Martín no tuvieron muchos problemas para golear a López Mateos con un contundente 9-1, por lo que estos jugadores quieren conseguir el título para no perder su historial, ya que en todas las categorías que han jugado han sido campeones.

La gran final se jugará el próximo domingo en punto de las 10 de la mañana en el campo dos de la Unidad Deportiva de Iguala, en caso de empate habrá tiempos extra y de persistir la igualada habrá serie de penales para definir al campeón.