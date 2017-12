¿Necesitas dinero urgente? Te decimos cómo obtenerlo

Trabajar desde casa o acceder a métodos de financiamiento online inmediatos, recurrir las famosas cláusulas suelo, etc. Son las mejores formas de obtener liquidez económica inmediata.

Si necesitas liquidez económica inmediata para pagar cualquier extraordinario o suplemento del mes, y no puedes permitirte ni un solo día de retraso, lo mejor es que aproveches las grandes ventajas que ofrece el medio online en cuanto a métodos de financiación económica se refiere, y accedas a una de sus múltiples vías de financiamiento; véase los minicréditos gratis, los préstamos con ASNEF, la reunificación de deudas… Qué ventajas ofrecen los préstamos online con respecto a los que imparten las entidades bancarias

Las ventajas son muy claras, y podríamos resumirlas en tres grandes campos: facilidades de gestión, tiempo y mejores condiciones monetarias.

A nivel económico: Como ya habrás podido comprobar, a través de internet podrás solicitar créditos aún y figurando dentro de un listado de morosos como el ASNEF, algo impensable para las entidades bancarias habituales del medio físico a las que estamos acostumbrados. Pero es que aún hay más. En lugares como prestamosahora.es y otras webs del medio, podrás acceder a cantidades superiores a los mil euros (cifras bastante importantes), y con cuotas mucho más asequibles y cómodas de pagar a plazos en el tiempo, así como intereses muy bajos o inclusive prácticamente inexistentes (deberás devolver la cantidad solicitada, sin más), por lo que se trata de una posibilidad de acceder a préstamos que realmente ayudan a la gente con necesidades económicas.

En cuanto a tiempos de espera y gestión: En la mayoría de páginas y entidades financieras del medio podrás tener acceso a la totalidad del dinero solicitado en un plazo de 24h máximo, tardando muy poco tiempo en ser gestionada tu solicitud de financiamiento y por ende la respuesta por parte de las mismas a si te conceden o no dicho préstamo. Al margen de la rapidez en la concesión de los créditos online, también cabe destacar la facilidad con que puedes optar a ellos, necesitando muy pocos datos para la gran mayoría (sobre todo si se trata de cifras menores a los 1.000€), con tan solo tu nombre y una cuenta bancaria donde ingresar el dinero como requisitos prioritarios.

Trabaja desde casa para ganar dinero

Actualmente, es bastante común poder encontrar trabajos que sean perfectamente viables a través de internet, o inclusive exclusivos de dicho medio, por lo que podrás trabajar y ganar dinero desde casa sin necesidad de acudir a una oficina, siendo tu domicilio tu lugar de trabajo habitual. Podrás tomar esto como un extraordinario mensual, o hacerlo tu trabajo principal. De ti depende la elección, aunque desde ya te avanzamos que existen una enorme cantidad de trabajos en casa a desarrollar muy dinámicos e interesantes de realizar, por lo que pueden resultar inclusive más atractivos (y sobre todo, lucrativos) que los del medio físico al que estamos habituados.

Aquí, algunos ejemplos de puestos laborales que podremos desarrollar desde la comodidad del hogar: Bloguero(blogger).

Influencer.

Youtuber.

Contabilidad online.

Atención al cliente virtual.

Community & social media manager.

SEO.

Traductor, redactor.

Personal trainer online.

Todo dependerá de tus ganas de trabajar, aprender y sobre todo saber explotar tus conocimientos actuales, potenciando aquello que sepas hacer (y además se te de bien) a través de la infinidad de medios que ofrece internet. Contrata buenos abogados y recurre las cláusulas suelos y otros gastos de gestión bancaria para recuperar tu dinero

Recuperar lo que es tuyo (en cuanto a términos económicos se refiere) es también una muy buena opción. Contrata a especialistas legales en este asunto, un bufete multidisciplinar como el de PerezPalma Abogados y lánzate a por lo que es tuyo por derecho, tal y como ya han hecho miles de personas en nuestro país.

El tema de las cláusulas suelo ha sido muy controvertido debido a su ilegalidad, y precisamente por eso necesitarás a un equipo de abogados cualificados en dicha materia para hacer frente al proceso judicial pertinente, aunque la falla por parte de las entidades bancarias es tan evidente, que la devolución de todos los importes reclamados serán prácticamente 100% efectivos.